한국에서 젠더 폭력으로 신고된 사건이 수사와 기소, 재판을 거쳐 어떻게 끝나는지 단계별로 보여주는 통계가 없다는 지적이 나왔다. 프랑스 한 연구소는 신고부터 법 집행까지의 결과를 종합적으로 보면 한국의 젠더폭력 대응 성적을 D등급(집행 취약)이라고 평가했다.

파리와 서울을 기반으로 활동하는 독립 여성인권 연구소 인스티투툼 렉스 페미나에(ILF)는 보고서 ‘법에서 집행으로: 한국의 젠더 기반 폭력과 집행 격차’를 발표했다고 밝혔다. 보고서는 법무부·경찰청 등이 언론에 공개한 자료를 토대로 분석했다. 가정폭력과 교제폭력, 스토킹, 성폭력, 디지털 성범죄, 여성살해의 처리 경로를 재구성한 연구소는 2026년 렉스 페미나에 지수에서 한국의 집행 수준에 D등급(집행 취약)을 매겼다.

수치 자체와 함께 통계의 구조도 지적됐다. 보고서에 따르면 한국 가정폭력 사건 검찰 처분 가운데 정식재판 기소 비율은 2024년 4.6%에 그쳤다. 불기소 비율은 해마다 올라 지난해 1∼8월 48.7%에 이르렀다.

경찰은 수사 종료 후 검찰로 넘긴 인원 기준으로, 검찰은 재판에 넘긴 사건수 기준으로 집계해 두 단계를 이어 볼 수 없다. 약식명령도 범죄 유형별로 공개되지 않는다. 이 때문에 기소된 가정폭력 사건이 대부분이 벌금형 약식절차로 끝나는지에 대한 의문을 확인할 방법이 없다는 게 보고서에서 지적됐다. 스토킹은 신고와 보호조치 결정 건수가 집계되지만, 스토킹 이후의 폭력은 통계에 잡히지 않는다는 점도 언급됐다.

수치가 매년 발표되는 통계연보가 아니라 국회의원이나 언론의 자료 요청 때마다 한 해씩 드러난다는 점도 꼬집었다. 공공의 기록이 의원 개개인의 질문에 좌우되다 보니 연속된 시계열로 신뢰하기 어렵다는 것이다. 현재 한국의 친밀한 관계에서 살해된 여성에 관한 국가 공식 통계는 없다. 살인 범죄를 가해자와 피해자의 관계로 분류하는 경찰·사법 코드가 없어서다. 현재로써는 한국여성의전화가 언론 보도를 토대로 집계한 수치(2024년 최소 181명)가 유일한 연간 자료다.

여성폭력방지기본법 제13조는 국가에 여성폭력 통계를 정기적으로 산출·공표하도록 의무를 규정한다. 보고서는 이를 근거로 △살인 통계에 가해자와 피해자의 관계, 이전 신고 여부를 기록하는 공식 여성살해 통계 신설 △교제폭력 전용 입법 △불기소·종결 사유 공표 △기관 간 사건 단위 통계 연계 △국회 자료 요청을 대신할 연례 국가 집행보고서 발간 등을 제안했다.

제시카 잉그리드 ILF 설립자 겸 소장은 “한국에 부족한 것은 법이 아니라 그 법이 실제로 어떤 결과를 낳고 있는지 보여주는 통계”라며 “신고했던 상대에게 살해된 여성이 몇 명인지조차 국가가 답하지 못한다면 그 통계는 피해자 보호가 아니라 기관의 활동량을 재고 있을 뿐”이라고 말했다.

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