사진=엠디재단 제공

국내 패션 브랜드 르쥬(LEJE), 타에글로벌(TAEGLOBAL), 제이든 초(JADEN CHO)가 엠디재단이 올해 처음 선보인 패션디자인 장학 프로그램 ‘MDFS’의 수상 브랜드로 선정됐다.

재단법인 엠디재단(이사장 강현철)은 지난 26일 만다리나덕 청담에서 ‘MDFS AWARDS 2026’ 시상식을 개최하고 총 3개 부문의 수상자를 발표했다고 밝혔다.

이번 시상식은 브랜드 운영 경험을 갖춘 디자이너들의 창작 활동을 지원하고, 국내 패션 브랜드의 글로벌 성장을 지원하기 위해 마련됐다. 엠디재단은 브랜드 론칭 2~10년 차 디자이너를 대상으로 서류 및 실물 심사를 진행해 최종 수상팀을 선정했다.

최고상인 ‘MDFS AWARD’는 제양모·강주형 디자이너가 이끄는 르쥬가 차지했다. 르쥬는 한국의 문화적 유산과 장인정신을 바탕으로 현대적인 조형미를 표현하는 브랜드로, 독창적인 실루엣과 관능적인 디자인을 선보이고 있다.

사진=엠디재단 제공

세계 10여 개국에서 컬렉션을 전개하고 글로벌 아티스트 의상 제작과 문화예술·브랜드 협업을 통해 활동 영역을 넓혀 왔다.

‘RISING TALENT AWARD’를 수상한 타에글로벌은 김태훈·장소영 디자이너가 전개하는 브랜드다. 신체 움직임과 생활 방식의 변화에서 디자인의 방향을 찾고, 자체 3D 프린팅 텍스타일과 가변적 구조를 활용해 새로운 형태의 의복을 제안하고 있다.

지속 가능한 소재의 활용과 의복의 장기적인 사용 가능성에 대한 탐구도 주요 디자인 특징이다.

‘INNOVATION AWARD’ 수상 브랜드인 제이든 초는 조성민 디자이너가 이끌고 있다. 꽃과 한국적인 정서를 디자인의 주요 소재로 활용하며, 정교한 비즈 장식과 핸드 컷아웃 누비 등 수공예 기법을 통해 섬세한 표현을 구현한다.

엠디재단은 수상 브랜드의 디자인 정체성과 창작 역량, 글로벌 시장에서의 성장 가능성을 종합적으로 평가했다고 설명했다. 수상자에게는 창작 활동과 브랜드 운영을 지원하기 위한 상금이 전달됐다.

수상 브랜드의 작품은 11월 27일부터 29일까지 만다리나덕 청담에서 열리는 특별 전시를 통해 공개된다. 이번 전시는 세 브랜드의 주요 컬렉션을 중심으로 각 디자이너의 창작 철학과 작품 세계를 소개한다.

엠디재단은 2020년부터 MDF 패션디자인 공모전을 통해 예비 패션 인재를 발굴해 왔다. 앞으로는 MDFS를 통해 전문 디자이너의 브랜드 성장도 지원해 K-패션의 지속적인 발전에 기여한다는 방침이다.

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