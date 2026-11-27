LG생활건강이 협력회사의 경영 안정과 경쟁력 강화를 지원한 공로로 ‘올해의 상생기업 대상’ 국무총리 표창을 받았다. 원자재 가격 변동을 납품단가에 반영하고 납품대금을 10일 주기로 현금 지급하는 등 협력사의 부담을 낮춘 활동을 인정받았다.

LG생활건강은 지난 26일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘2026 동반성장 주간 기념식’에서 국무총리 표창을 수상했다고 27일 밝혔다.

올해의 상생기업 대상은 기존 ‘대·중소기업 동반성장 유공 포상’을 개편한 제도다. 국민이 공감할 수 있는 상생 사례를 발굴하기 위해 국민 추천과 국민 투표를 도입했다. LG생활건강은 협력회사와의 동반성장 및 상생 문화 확산에 기여한 공로로 선정됐다.

LG생활건강은 협력사의 지속가능한 성장이 공급망 경쟁력으로 이어진다는 원칙 아래 상생협력기금을 운영하고 있다. 지원 대상은 제조 협력회사뿐 아니라 대리점 등 중소기업과 소상공인 파트너까지 포함한다. 파트너의 경영 안정을 돕고 사업 경쟁력을 강화하는 데 기금을 활용한다.

올해는 석유계 원자재 가격이 급등하는 상황에 대응해 가격 변동을 납품단가에 적기에 반영했다. 협력회사가 원가 상승 부담을 일방적으로 떠안지 않도록 하고, 납품대금은 10일 주기로 현금 지급해 자금 운용 부담도 낮추고 있다고 회사 측은 설명했다.

제조 협력회사의 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 역량을 높이기 위한 컨설팅과 해외 판로 지원도 이어가고 있다. 협력사의 경영관리와 판매 기반을 함께 지원해 사업 경쟁력을 높이는 방식이다.

상생 활동의 범위는 농어촌 지역으로도 넓히고 있다. 중소기업과 소상공인, 지역사회를 대상으로 지원 활동을 전개하며 공급망 안팎의 동반성장을 추진한다는 방침이다.

LG생활건강 관계자는 “이번 수상은 협력회사와 함께 성장할 수 있는 실질적인 상생 방안을 꾸준히 고민하고 실천해 온 결과”라며 “중소기업과 소상공인, 지역사회가 체감할 수 있는 다양한 상생협력 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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