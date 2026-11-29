최교진 교육부 장관이 22일 사의를 표명했다. 최 장관은 지난 19일 치러진 2027학년도 대학수학능력시험(수능) 준비 과정에서 빚어진 혼란에 책임을 통감한다고 밝혔다.
최 장관은 이날 교육부 대변인실을 통해 발표한 입장문에서 “2027학년도 대학수학능력시험 준비 과정에서 시험을 목전에 두고 여러 가지 변화가 생겨 수험생을 포함한 국민들의 불편함이 초래되었다”라며 “다행히 대통령님, 총리님, 각 부처의 협력과 수험생, 학부모님, 감독관, 국민 여러분의 협조에 힘입어 큰 사고 없이 마무리되었다”고 했다.
이재명 대통령은 21일 “수도권 집중 때문에 대한민국에 온갖 문제가 발생하고 있는데, 지방에 새로운 기회를 만들어야 하고 메가 프로젝트가 중요한 핵심적인 장치가 될 것 같다”고 말했다.
이 대통령은 이날 오전 울산 SK AI데이터센터(AIDC) 건설 현장을 방문한 자리에서 “대한민국의 주요 국가 과제는 균형발전”이라며 이같이 말했다.
이 대통령은 지난해 6월 취임 이후 첫 산업 현장 방문 일정으로 울산을 찾았던 사실을 언급하며 “그사이 벌써 완공이 다 돼 간다”며 “과감한 투자를 결정하고 사업을 속도감 있게 추진하는 SK 관계자 여러분께 감사드린다”고 말했다.
미국 기술주 폭락으로 코스피가 23일 또다시 뒷걸음질했다. ‘9천피’(코스피 9000)를 넘겼던 코스피는 어느덧 절반 수준으로 쪼그라들었고, 코스닥도 2년 만에 최저치를 찍었다. 정부가 전날 내놓은 증권시장안정펀드(증안펀드) 가동 준비 착수 등 대책 기대감과 증시 추가 하락 공포심이 교차하며 투자자들의 혼란이 커지고 있다.
한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전장보다 161.42포인트(3.31%) 내린 4708.54에 거래를 마쳤다. 종가 기준 지난 1월13일(4692.64) 이후 최저치로, 그간 상승분을 모두 반납하고 연초 수준으로 되돌아왔다. 지난 6월22일 기록한 종가 최고점(9114.55) 대비해선 48.34%나 떨어졌다.
생산적 금융의 성과는 얼마나 많은 자본이 들어갔느냐가 아니라 얼마나 많은 신규 투자가 발생했고 생산성이 늘어났으며 고용이 증가했는지를 기준으로 평가해야 한다.”
세계일보 주최로 24일 서울 용산구 그랜드하얏트호텔에서 열린 ‘2026 세계금융포럼’의 기조강연자로 나선 김용기 생산과포용금융연구회 대표는 한국 경제가 생산적 금융을 통해 다시 도약하려면 공적 금융과 민간 금융 사이의 협력이 관건이라고 강조했다.
국민의힘이 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’과 조희대 대법원장 탄핵 추진을 이재명 대통령의 형사재판을 무력화하려는 ‘탈옥 프로젝트’로 규정하고 대여 공세의 수위를 높이고 있다. 특검을 통해 이 대통령 사건의 공소취소 명분을 만들고, 대법원장 탄핵으로 재판 재개를 막으려 한다는 주장이다. 조 대법원장의 고향인 경주를 찾은 국민의힘은 국회에서의 반대 공세와 함께 전국 각지를 돌며 장외 여론전을 확대하고 있다.
더불어민주당 친청(친정청래)계 최민희 최고위원에 대한 당 윤리심판원의 징계 심의가 다가오면서 당내 긴장감이 최고조로 치닫고 있다.
신천지 문제와 노선 대립 등으로 당내 갈등이 계속된 상황에서 친청계 핵심인 최 최고위원에 대한 징계 문제가 친명(친이재명)계 당권파와 친청계간 갈등이 대폭발하는 기폭제가 될 수 있다는 전망에서다.
더불어민주당 송영길 의원은 25일 당이 ‘신천지 의혹’으로 내분에 휩싸인 데 대해 자신과 이재명 대통령, 김민석 대표가 정청래 전 대표를 전당대회 이후 만나 4시간 동안 억울함을 들어줬다며 “대통령이 다독이고 저도 미안하다고 하고 김 대표도 사과했다”고 주장했다. 정 전 대표는 “송 의원은 입조심하는 게 본인에게도 좋을 것”이라고 거친 반응을 보였다.
오는 27일은 미국의 대규모 할인행사인 블랙프라이데이다. 중국 광군제에 이어 해외 할인행사가 몰리는 시기를 맞아 이날 센터에도 해외직구 물품이 쌓였다. 소비자가 주문한 옷과 신발이 검사대에 오르고, 포장 안의 내용물을 확인하는 작업이 이어졌다.
관세청은 이달 2일부터 다음 달 27일까지 해외직구 악용사범 특별단속을 진행하고 있다. 개인이 사용할 것처럼 들여온 판매용 물품과 불법 식의약품, 지식재산권을 침해하는 위조상품 등이 주요 단속 대상이다. 다른 사람의 개인통관고유부호를 무단으로 사용하는 행위도 집중적으로 살핀다. 해외직구 물동량이 늘어나는 시기에 불법 물품이 함께 유입되는 것을 막기 위한 조치다.
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