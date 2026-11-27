아주대학교가 글로벌 생명공학기업 셀트리온과 손잡고 의·약학 및 첨단 바이오 융합 분야의 산학협력 생태계 확장에 나선다.

27일 아주대에 따르면 전날 서정진 셀트리온 회장이 경기 수원 캠퍼스를 찾아 최기주 총장과 학교법인 대우학원 김선용 이사장, 한상욱 의무부총장 겸 의료원장 등 대학 주요 보직자들을 만나 바이오 분야 상호 협력 방안을 논의했다.

이번 만남은 아주대와 아주대의료원이 보유한 탄탄한 의·약학 임상 역량 및 바이오 융합 연구 인프라에 셀트리온의 바이오산업 경쟁력을 접목

26일 아주대에서 열린 서정진 셀트리온 회장의 소통 간담회. 아주대 제공

하기 위해 마련됐다. 양측은 대학과 의료원의 최신 교육·연구 현황을 공유하고, 미래 바이오 시장을 선도할 공동 연구와 맞춤형 인재 양성 방향에 대해 심도 있는 의견을 교환했다.

아주대는 그간 첨단바이오융합대학 출범과 의료원 중심의 연구중심병원 고도화 등 바이오 헬스케어 분야 특성화에 역량을 집중해 왔다. 이번 협의를 계기로 국내 대표 바이오 기업과의 산학연계 네트워크가 공고해지면서, 대학 연구 성과의 실용화와 기술 사업화에도 속도가 붙을 전망이다.

이날 행사에서는 미래 바이오 주역인 재학생들과 서 회장의 현장 소통 간담회도 열렸다. 의과대학과 약학대학, 첨단바이오융합대학 재학생과 창업에 도전 중인 학생 30여명이 참석해 인공지능(AI) 시대 바이오산업의 전망과 기업 인재상을 묻고, 자신들의 창업 아이템을 소개하며 조언을 구했다.

서정진 셀트리온 회장이 26일 아주대를 방문해 소통 간담회에 참석한 뒤 학생들과 셀카를 찍고 있다. 아주대 제공

서 회장은 학생들에게 “AI 시대를 맞아 전 세계 청년 모두가 동일한 출발선에 서게 된 만큼 새로운 돌파구를 찾는 창의력이 무엇보다 중요하다”며 “교수의 가르침에만 기대지 말고 동료들과 스스로 고민하고 연구하는 실천의 습관을 쌓길 바란다”고 격려했다.

아주대는 이번 만남을 발판 삼아 대학의 바이오 융합 연구 역량과 글로벌 기업의 현장 노하우를 결합한 실질적 산학협력 모델을 구체화할 계획이다.

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