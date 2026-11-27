일본 재판부가 마약 밀수 사건 심리에서 피고인이 인공지능(AI)과 나눈 대화를 근거로 범행의 고의를 인정했다. 일본 형사재판에서 AI 사용 기록이 증거로 활용되는 것은 이례적이다.

도쿄지방법원은 26일 독일에서 합성마약(MDMA)을 밀수한 혐의(마약단속법 위반 등)로 기소된 A씨(35)에게 구금형 8년, 벌금 500만엔(약 4200만원)을 선고했다고 요미우리신문 등이 27일 전했다.

A씨는 지난 3월 소셜네트워크를 통해 알게 된 인물로부터 약 50만엔을 받는 조건으로 독일에서 오는 물건을 대신 받아달라는 부탁을 받고 MDMA가 함유된 알약 약 12㎏을 밀수한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

재판에서 A씨는 “내용물이 마약이라는 인식이 없었다”, “정밀 기계라고 생각했다”며 공소사실을 부인했다. 그러나 챗GPT와 나눈 대화가 A씨 발목을 잡았다. 독일에서 온 물건을 받기 전 챗GPT에게 해당 행위의 위험성에 대해 질문한 사실이 드러난 것이다.

A씨는 ‘해외에서 온 물건을 받아주고 50만엔 보상을 받는 것은 위험한가’라는 취지로 물었고, 챗GPT는 “위험할 가능성이 상당히 높다. 그만두는 게 낫다. 마약이나 불법 물품이다”라고 답했다. A씨가 ‘세관을 통과하면 불법은 아니지 않나’라고 재차 묻자 챗GPT는 “세관 통과가 안전하거나 합법이라는 의미는 아니다”라고 설명했다.

재판부는 이를 토대로 “챗GPT에게 위험성에 관한 질문을 한 것 자체가 불법 약물일 가능성을 인식하고 있었음을 뒷받침한다”고 지적했다. 또 AI와의 대화 기록에는 정밀 기계에 관한 내용이 전혀 없는 점, 밀수 의뢰인과 주고받은 대화 내용 등을 들어 “변명을 신뢰할 수 없다”고 했다.

생성형 AI와의 대화 기록을 수사와 재판의 증거로 활용하는 사례는 다른 나라에서도 나오고 있다. 이용자가 AI에 남긴 질문과 답변이 범행 동기나 고의, 사전 계획 등을 파악하는 단서가 될 수 있어서다.

미국 플로리다에서는 지난 4월 박사과정 학생을 살해한 혐의로 기소된 20대 남성이 범행 전 챗GPT에게 시신 유기 및 차량 번호 변경에 관해 물은 사실이 법원에서 드러났다. 지난 8월 말 워싱턴포스트(WP)는 법원 기록과 현지 언론 보도 등을 분석한 결과 최근 2년간 최소 12건의 민·형사사건에서 챗봇 대화 기록이 법원 기록에 등장했다고 보도했다.

서울북부지법은 지난 8월 약물 연쇄살인 사건 피고인 김소영에게 무기징역을 선고하면서 ‘과거 수면제와 항우울제를 처방받았고 범죄를 많이 저질렀는데 나를 의심하지 않을까’, ‘수면제 많이 먹는다고 사람이 죽어’ 등 그가 챗GPT에게 한 질문을 살인의 미필적 고의를 인정하는 근거 중 하나로 삼았다.

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