전직 9급 공무원 출신이며 ‘충주맨’으로 이름을 알린 유튜버 김선태가 9급 공무원과 고졸 학력자를 낮춰 보는 발언에 공개적으로 불쾌감을 드러냈다.

김선태는 지난 25일 자신의 유튜브 채널에서 진행한 라이브 방송을 통해 최근 논란이 된 정영란 전 부산시 인재개발원장의 발언을 비판했다.

논란은 정 전 원장이 지난 7월 부산시의회 업무보고에서 9급 공무원 시험을 두고 “세상은 전문화되는데 9급 시험은 다 고졸 수준으로 치르지 않는가”라고 발언하면서 시작됐다. 당시 그는 일부 공무원의 업무 역량이 국민의 기대에 미치지 못하고, 조직 내 협업에도 문제가 있다는 의견을 밝혔다.

김선태 유튜브 채널 캡처

이에 김선태는 자신 역시 고졸 학력으로 9급 공무원에 입직했던 당사자라는 점을 강조했다. 그는 “워딩만 봐도 화가 난다. 내가 바로 그 9급 출신이자 고졸이기 때문”이라며 “공무원만 기분이 나쁜 게 아니라 고졸도 기분이 나쁘다”고 말했다.

특히 김선태는 ‘고졸 수준’이라는 표현 자체에 문제가 있다고 지적했다. 그는 “고졸이 죄를 지었느냐”고 반문했다.

9급 공무원 시험의 난이도와 실제 합격의 어려움은 구분해야 한다는 의견도 내놨다. 김선태는 “시험이 쉽다. 그러나 붙기는 어렵다”며 시험의 학력 수준만으로 응시자와 합격자의 역량을 평가해서는 안 된다고 설명했다.

이어 “이걸 가지고 수준을 운운하느냐. 그럼 시험을 바꿔라. 왜 그렇게 저급한 인재를 뽑느냐. 월급 200만원 주면서 대학원 졸업자로 뽑으라”고 비판했다.

9급 공무원들이 개인주의적이고 협업 능력이 부족하다는 발언에 대해서도 반박했다. 그는 “대학원 나오고 고시 출신이면 협업이 잘 되느냐. 협업이 더 안 될 것 같다”며 학력과 출신 시험만으로 조직 구성원의 업무 능력을 단정하는 것은 적절하지 않다고 지적했다.

김선태는 “공무원 교육을 담당하는 인재개발원장이 이같은 인식을 드러낸 것은 시대착오적”이라고 비판하기도 했다.

한편 정 전 원장의 발언은 최근 부산시의회에서 다시 도마 위에 올랐다. 정 전 원장은 지난 23일 관련 질문에도 기존 입장을 유지한다고 답해 논란을 키웠다. 부산시는 지난 25일 정 전 원장을 시 본청으로 전보 발령했으며, 정 전 원장은 같은 날 명예퇴직을 신청한 것으로 알려졌다.

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