경기 성남시가 추진 중인 ‘1세대 1주택자 재산세 한시 경감 조례안’이 성남시의회 상임위원회 문턱을 넘지 못하면서 집행부와 의회 간 정면충돌이 빚어지고 있다.

26일 성남시와 시의회에 따르면 시의회 경제환경위원회(더불어민주당 4명·국민의힘 3명)는 최근 제315회 정례회에서 시가 제출한 ‘성남시 시세 조례 일부개정조례안’을 부결했다. 이 조례안은 시가표준액 9억원 이하 1주택자의 재산세를 50%, 9억원 초과 12억원 이하는 20% 한시 감면하는 내용이 골자다.

성남시의회

갈등의 핵심은 ‘경제위기’를 지방세법상 재산세 감면 요건인 ‘재해 등’으로 볼 수 있는지다. 앞서 행정안전부는 지난 18일 “중동전쟁 여파로 인한 물가·금리 상승 등 거시 경제적 요인은 법이 정한 재해에 해당하지 않는다”고 유권해석을 내렸다.

다수당인 민주당 시의원들은 행안부가 불가 입장을 밝힌 상황에서 조례를 강행할 경우 상위법 위반에 따른 무효확인소송 등 법적 혼란만 초래할 것이라고 맞섰다. 특히 고물가·고금리 직격탄을 맞은 무주택자·취약계층을 배제한 채 유주택자에게만 약 91억원의 세제 혜택을 주는 것은 조세 형평성에 어긋난다고 지적했다.

성남시는 즉각 반발하며 다음 달 4일 제2차 본회의 부의 요구로 정면 돌파를 선언했다. 시 관계자는 “지방세법상 ‘재해 등’의 사유를 좁게 단정할 수 없고, 정부 역시 중동전쟁 충격에 26조2000억원 규모 추경으로 대응했다”고 반박했다. 다만 시의회 전체 32석 중 민주당이 18석으로 과반을 점하고 있어 본회의에 상정되더라도 통과 가능성은 불투명하다.

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