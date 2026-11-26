최태원 SK그룹 회장이 노소영 아트센터 나비 관장에게 재산분할금 9440억원을 지급하고 법적 분쟁을 끝내자고 제안했지만, 노 관장 측은 이를 받아들이지 않았다. 최 회장 측은 돈을 지급하고 이혼 관련 분쟁을 일괄 종결하겠다는 입장이지만, 노 관창 측은 최 회장의 대법원 재상고 취하와 파기환송심 판결 확정을 요구했다.

어느 쪽이든 노 관장이 받는 재산분할금은 9440억원이다. 그러나 판결 확정에 따른 법적 권리와 지연손해금, 향후 추가 분쟁 가능성 등을 놓고 양측의 이해관계가 엇갈릴 수 있다는 분석이 나온다.

노소영 아트센터 나비 관장(왼쪽), 최태원 SK그룹 회장. AI(인공지능)를 활용하여 합친 사진. 연합뉴스

◆ 최태원, 9440억원 지급하고 분쟁 일괄 종결 제안

26일 법조계에 따르면 노 관장 측은 전날 재판부에 최 회장 측의 화해권고 요청에 동의할 수 없다는 취지의 서면을 제출했다. 노 관장 측은 “최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다”고 밝혔다.

이에 최 회장 측은 “화해권고 요청의 진정성을 의심하고 취지를 폄훼한 데 대해 착잡한 심경이며 유감을 표한다”고 반박했다.

앞서 최 회장 측은 지난 23일 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정 요청서를 제출했다. 지난 7월 파기환송심에서 정해진 재산분할금 9440억원을 지급하고 이혼 관련 분쟁을 종결하겠다는 취지다.

최 회장 측은 “오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고도 최종적인 마무리를 위해 화해권고결정을 신청한 것”이라며 “글로벌 인공지능(AI) 경쟁이 격화되는 시기에 경영에 전념해 SK와 국가경제 발전에 기여하겠다는 것이 최 회장의 뜻”이라고 설명했다.

◆ 같은 9440억원이라도…지연손해금이 변수

양측 시각이 달랐던 이유는 지연손해금과 향후 분쟁 가능성 때문으로 풀이된다.

파기환송심은 지난 7월 24일 최 회장이 노 관장에게 재산분할금 9440억원과 함께 판결 확정일 다음 날부터 지급일까지 연 5%의 지연손해금을 지급하라고 판결했다. 연 5%를 적용하면 하루 약 1억3000만원, 연간 약 472억원이다.

최 회장은 현재 대법원에 재상고해 판단을 기다리고 있다. 대법원의 심리불속행 수용, 기각 판단을 기다리는 현재 상황 및 양측이 화해에 동의하는 경우에는 지연손해금이 발생하지 않는다.

때문에 노 관장이 최 회장 측에 상고를 취하하라고 언급한 것은 현재 존재하지 않는 ‘없던 이자’ 약 130억원을 더 받기 위한 것이라는 분석도 나온다.

반면 화해권고결정은 재산분할금 지급 시기와 방법, 지연손해금 및 소송 비용 부담 등을 조정할 여지가 있다. 향후 추가 재산 청구나 관련 법률 분쟁을 제기하지 않는다는 조건도 포함할 수 있다.

법원이 화해권고결정을 내리면 양측은 결정문을 송달받은 날부터 2주 안에 이의를 제기할 수 있다. 한쪽이라도 이의를 제기하면 결정은 효력을 잃는다. 양측 모두 이의를 제기하지 않으면 재판상 화해와 같은 효력이 발생한다.

최 회장 측은 재산분할금 지급 조건을 조정하고 향후 법적 분쟁까지 일괄적으로 마무리하기 위해 화해권고를 요청한 것으로 풀이된다.

반면 노 관장 측은 파기환송심 판결을 확정하는 편이 법적 권리 확보에 유리하다고 판단한 것으로 보인다. 화해 조건에 따라 지연손해금 일부를 조정하거나 향후 청구권을 제한받을 수 있기 때문이다.

한 이혼 전문 변호사는 “화해권고는 현재 진행 중인 소송을 끝내는 것을 넘어 앞으로 발생할 수 있는 분쟁의 소지까지 없앤다는 점에서 상고 취하와 차이가 있다”며 “화해 조건에 향후 관련 청구를 하지 않겠다는 내용도 포함될 수 있다”고 설명했다.

다만 향후 최 회장이 재상고를 취하할 가능성도 크지 않다는 관측이 나온다. 최 회장은 파기환송심이 인정한 재산분할금 9440억원 가운데 2440억원에 대한 판단을 다시 다투겠다는 입장이다.

해당 금액은 2024년 서울고법 항소심 판결 때부터 최 회장 측이 문제를 제기해 온 쟁점인 만큼 스스로 상고를 취하하지 않을 것이라고 보는 시각도 있다. 최 회장 측도 “화해권고결정 요청의 진정성을 의심하고 요청 취지를 폄훼한 것에 대해 착잡한 심경”이라며 “심심한 유감을 표한다”는 입장을 낸 바 있다.

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