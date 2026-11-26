아시아·태평양지역 법률가와 법률단체가 참여하는 국제기구가 더불어민주당의 조희대 대법원장 탄핵소추 추진에 우려를 표명했다. 국제기구가 이와 관련한 입장을 낸 건 처음이다. 법조계의 반발이 확산하는 가운데 국민 여론 역시 탄핵 반대 의견이 우세한 것으로 나타났다.

아시아·태평양 법률가단체(LAWASIA·로아시아)는 26일 발표한 성명에서 “조희대 한국 대법원장에 대한 탄핵 추진과 관련해 신중한 접근을 촉구한다”고 밝혔다. 단체는 탄핵이 헌법상 제도라는 점을 인정하면서도 “정부가 법원을 상대로 취하는 모든 조치는 극도로 신중하게 행사돼야 한다”고 강조했다. 1966년 설립된 단체는 대한변호사협회를 비롯한 아태지역 각국 변호사단체와 판사, 법학자 등 법률가가 참여하는 국제 법률기구다.

조희대 대법원장이 지난 24일 서울 서초구 대법원으로 등청하고 있다. 뉴시스

단체는 1997년 아태지역 32개국 대법원장이 서명해 채택한 ‘베이징 원칙’도 언급했다. 사법 독립에 관한 내용을 담고 있는 이 원칙은 법관이 직무수행 불능이나 형사 유죄 판결, 법관직에 부적합한 행위 등 입증된 사유가 있을 때만 파면돼야 한다고 규정하고, 의회의 파면 절차가 남용될 위험을 경고하고 있다. 단체는 “사법 제도에 대한 국민 신뢰를 훼손할 위험이 있는 조치보다는 건설적인 대화를 통해 정부와 법원 간 긴장이 해결되기를 바란다”고 촉구했다.

전날 창원지법 하반기 정기 전체 판사회의에서 “재판을 이유로 한 법관 탄핵 등 권력 분립과 헌법 질서를 위태롭게 하는 시도에 대해 깊은 우려를 표한다”는 내용의 법원 단위 첫 집단 입장문이 나왔고, 법원 내부망(코트넷)에도 우려 목소리가 잇따르고 있다.

김정아(사법연수원 31기) 인천지법 부천지원 부장판사는 전날 코트넷 게시글에서 “정치권력이 원하는 결론이 도출되지 않으면 탄핵 대상 또는 법왜곡죄의 피고인이 되는 길이 열리게 됐다”며 “제발 재판에 매진하고 싶다”고 주장했다. 정용신 서울중앙지법 부장판사도 이날 ‘사법권 독립과 재판 독립 침해 중단 촉구 발의안’을 코트넷에 올리고 이를 전국법관대표회의 안건으로 제안했다.

대한변협과 서울·부산지방변호사회에 이어 한반도 인권과 통일을 위한 변호사모임(한변)도 성명을 냈다. 한변은 “정략적인 이유로 대법원장을 탄핵하겠다는 것은 국헌문란”이라며 이날부터 다음 달 3일까지 국회 정문 앞 시위를 진행한다고 밝혔다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치가 23~25일 전국 만 18세 이상 남녀 1000명을 대상으로 실시해 이날 발표한 전국지표조사(NBS)에서 조 대법원장 탄핵 추진에 ‘반대한다’는 응답이 44%, ‘찬성한다’는 응답은 34%로 각각 집계됐다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호 100% 전화 면접 방식으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률은 20.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집에서 확인할 수 있다.

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