국내 이동통신 3사가 5세대 이동통신(5G) 단독모드(SA) 전국망을 상용화한다. 기존 LTE망에 의존하던 방식에서 벗어나 5G망만으로 통신서비스를 제공하고, 이용 목적에 따라 통신 품질을 달리하는 맞춤형 서비스도 가능해진다.



과학기술정보통신부와 통신 3사는 26일 서울 중구 대한상공회의소에서 5G SA 전국망 상용화와 통신서비스 혁신을 위한 공동행사를 열었다. 5G SA는 기지국부터 핵심 통신망까지 모두 5G 기술로 구축한 통신망이다. 기존 5G는 신호 처리 등에 LTE망을 함께 활용했지만 SA는 이를 분리해 통신 지연을 줄이고 서비스별로 통신망을 나눠 사용하는 ‘네트워크 슬라이싱’을 구현할 수 있다.



KT는 2021년 7월 SA망을 구축했고, LG유플러스와 SK텔레콤은 각각 이달 30일과 다음 달 1일 전국망 상용화에 나선다. 통신 3사는 재난 현장 긴급통신과 기업 보안망, 로봇 제어 등 맞춤형 서비스를 확대할 계획이다.



LG유플러스는 전국 15개 광역지방자치단체, 157개 기초지자체의 시내버스 3만2857대에 와이파이7 구축도 완료했다. 정부가 추진하는 공공와이파이 사업 일환으로 기존 와이파이 장비를 최신 장비로 교체했다. 주파수 대역폭을 넓혀 여러 승객이 동시에 접속하더라도 원활한 와이파이 이용이 가능하다.



버스당 월간 데이터 제공량은 200GB(기가바이트)에서 330GB로, 최저 보장속도는 20Mbps(초당 20메가비트)에서 100Mbps로 확대했다.

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