데스크톱 3D 프린터 브랜드 뱀부랩이 프린트툴 교체 방식의 멀티 소재 출력 시스템을 적용한 신제품 ‘P3C 3D 프린터’를 11월 26일 출시했다.

P3C는 Swaptek™ 시스템을 적용해 프린트툴마다 전용 필라멘트 경로와 히터를 제공하며, 소재를 바꿀 때 필라멘트를 빼고 다시 공급할 필요가 없다. 기본 제공되는 프린트툴 5개에 더해 추가 슬롯 2개를 활용하면 최대 7가지 소재를 사용할 수 있다. 활성 예열 기능을 통해 최적 조건에서 최단 6초 만에 다음 소재로 출력을 재개할 수 있다.

CMYKW PLA Palette 필라멘트를 사용하면 5가지 기본 색상을 혼합해 다양한 색상을 구현할 수 있으며, FlexFeed 시스템으로 1.75mm와 2.85mm 필라멘트를 모두 지원한다.

전자동 캘리브레이션 기능으로 수동 조정 없이도 프린트툴 간 정렬이 이뤄지며, AI 모니터링 시스템이 출력 전 과정을 확인한다.

필라멘트 7스풀을 보관할 수 있는 AMS 3P가 함께 제공되고, 별도 판매되는 CraftTools를 장착하면 블레이드 컷, 디보싱 등 출력 외 작업도 할 수 있다.

빌드 볼륨은 256 × 256 × 260mm이며, Bambu Station과 Bambu Lab E1 공기청정기는 별도 구매할 수 있다.

P3C는 프린트툴 수와 필라멘트, 액세서리 포함 여부에 따라 5가지 콤보로 판매되며, 뱀부랩 공식 스토어와 뱀부랩 네이버 스마트스토어에서 구매할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지