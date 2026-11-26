새 송전망이 들어설 때까지 기존 송전망 병목부터 줄이면 전력시스템 운영비를 연간 최대 6014억원 줄일 수 있다는 분석이 나왔다.

26일 기후솔루션에 따르면 유럽 계통혁신기술 업계 협회 ‘커런트 유럽’(CurrENT Europe)과 에너지 컨설팅사 아르크토스 애널리틱스는 보고서 ‘에너지 위기, 지원책 너머의 해법: 계통혁신기술 투자의 가치’에서 우리나라 송전망 병목 구간에 계통혁신기술(GETs) 4종을 3년에 걸쳐 도입하는 경우를 분석했다. 보고서를 낸 커런트 유럽은 계통혁신기술 기업들로 구성된 단체다.

기존 송전망의 송전 능력을 높이는 계통혁신기술을 도입하면 전력시스템 운영비를 연간 최대 6014억원 줄일 수 있다는 분석이 나왔다. 사진은 고압 송전탑. 게티이미지뱅크

GETs는 새 송전선을 깔지 않고 기존 송전망으로 더 많은 전력을 보내게 하는 기술을 묶어 부르는 말이다. 이 중 첨단 조류 제어는 한 선로에 몰린 전력을 여유 있는 선로로 분산한다. 동적 송전용량(DLR)은 기온과 바람, 전선 온도를 실시간으로 반영해 송전 가능량을 산정한다. 첨단 방열 코팅은 전선에 특수 코팅을 입혀 열이 잘 빠지게 한다. 동적 혼잡 관리는 계통 상태를 실시간으로 살피며 설비 운전을 조정한다.

보고서에 따르면 첫해 1097억원을 들여 기술을 도입하면 연간 운영비가 3616억∼5003억원 줄어든다. 3년차까지 누적 2913억원을 투자하면 절감액은 연 4746억∼6014억원으로 늘어난다. 범위는 가스 가격이 높은 2026년과 낮은 2021년 기준을 각각 적용한 결과다. 절감액은 석탄·가스 발전 연료비와 배출권 비용 감소분이다. 전기요금 인하액과는 다르다.

태양광·풍력 출력제어도 줄어드는 것으로 나타났다. 3년차 출력제어량은 2024년 모형보다 15.5∼19.2% 감소하는 것으로 추산됐다. 연간 약 200GWh(기가와트시)를 더 공급할 수 있다는 계산이다. 다만 이번 분석은 2025년 학술 저장소에 공개된 계통 자료를 바탕으로 한 추정치로, 계통 안정도는 따로 반영하지 않았다.

기후솔루션은 정부 대책의 방향을 문제 삼았다. 기후에너지환경부는 지난 9월 ‘전력망 혁신대책’에서 2030년 재생에너지 100GW(기가와트) 이상 보급을 위해 신규 송배전망 건설과 함께 유연접속, 에너지저장장치(ESS)를 활용하기로 했다. 유연접속은 혼잡할 때 발전량을 줄이는 조건으로 접속을 허용하는 제도다. 기후솔루션은 계통 접속 확대를 발전사업자의 출력제어 부담에만 맡기지 말고 망사업자의 기존망 효율화 투자를 병행해야 한다고 지적했다.

기존 송전망 병목을 개선해 운영비를 연 최대 6014억원 줄일 수 있다는 커런트 유럽 분석을 형상화한 이미지. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

이 단체는 12차 전력수급기본계획과 후속 송변전설비계획에서 신규 선로가 필요한 구간과 기존 선로 개선으로 해결할 수 있는 구간을 나눠 투자 우선순위를 정하자고 제안했다. 한국전력(한전)이 혼잡 구간별로 적용 가능한 기술과 안전성, 추가 송전용량, 출력제어 감소 효과, 비용을 비교해 공개하고, 기후부가 이런 대안이 실제 투자 결정에 반영됐는지 점검해야 한다는 것이다.

기후솔루션 전력시장계통팀 김선규 연구원은 “새 송전선로가 필요한 곳은 확충하되, 모든 병목을 새 선로가 들어설 때까지 그대로 둘 필요는 없다”며 “한전은 어느 구간에서 기존 선로를 개선하면 계통 접속 확대와 함께 출력제어를 얼마나 줄일 수 있는지 먼저 검토하고, 기후부는 그 결과가 전력망 투자계획에 반영됐는지 점검해야 한다”고 했다.

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