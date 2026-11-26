GS칼텍스가 본격적인 겨울 한파를 앞두고 전남광주 여수 지역 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕기 위해 임직원 참여형 나눔 활동을 펼쳤다.

26일 GS칼텍스에 따르면 회사는 이날 오후 여수시지역사회보장협의체 회의실에서 임직원 봉사자 30여 명이 참여한 가운데 ‘사랑의 온기 나누기’ 봉사활동을 열고 방한키트 200세트를 제작했다.

26일 오후 전남광주 여수지역사회보장협의체 회의실에서 열린 ‘사랑의 온기 나누기’ 봉사활동에서 GS칼텍스 임직원 봉사자들이 지역 취약계층에 전달할 방한키트를 포장하고 있다. GS칼텍스 제공

이번 봉사활동은 겨울철 추위와 난방비 부담 등으로 생활에 어려움을 겪는 지역 내 취약계층 이웃들이 보다 따뜻하고 건강하게 겨울을 날 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

이날 현장에 참여한 임직원 봉사자들은 방한쿠션, 넥워머, 니트장갑, 비니, 핫팩, KF94 마스크, 귀마개 등 겨울철 필수 방한용품 7종을 하나하나 검수하고 직접 포장하며 나눔의 의미를 더했다.

제작된 방한키트 200세트는 여수시노인복지관, 여수시장애인종합복지관, 여수시지역사회보장협의체 등 지역 내 복지기관 3곳을 통해 선정된 취약계층 어르신과 장애인 가정 등에 전달될 예정이다.

봉사활동에 참여한 GS칼텍스 관계자는 “임직원들이 한마음으로 정성껏 준비한 방한키트가 추운 겨울을 앞둔 지역 이웃들에게 작은 온기와 위로가 되기를 바란다”며 “앞으로도 지역사회의 어려운 이웃을 세심하게 살피고, 임직원과 함께하는 다양한 나눔 활동을 통해 지역사회와 따뜻한 온정을 나누겠다”고 말했다.

GS칼텍스는 평소에도 임직원 소액기부 캠페인 ‘천원의 행복’을 통한 위기가정 지원을 비롯해 ‘한가위 사랑의 온정 나누기’, 지역 청소년 성장 지원 프로그램 ‘새롬교실’ 등 지역사회 수요에 맞춘 다양한 사회공헌 사업을 이어가며 상생 경영을 실천하고 있다.

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