스탠퍼드대학교 2026∼2027학년도 가을학기 수업 목록에 낯선 강의명이 올라왔다. ‘남주닝, 그리고 방탄소년단에서 얻는 웰빙의 영감’. 이 강의를 개설한 사람은 스탠퍼드대 정신의학·행동과학과 부교수이자 보건·웰빙담당 부교무처장인 제임스 R. 제이콥스 교수이다.

사실 ‘남주닝’은 RM의 본명 김남준에 영어 접미사 ‘-ing’를 붙여 팬들이 만든 신조어다. RM이 갔던 미술 전시를 찾아가고, 그가 읽은 책을 함께 읽고, 같은 산책길을 걷고, 자연 속에서 자전거를 타며 쉬는 것. 김남준이라는 한 사람이 자기 자신을 찾고 삶을 즐기는 방식을 팬들이 함께 따라 살아온 행위다. 처음부터 팬들에게 이것은 단순한 모방이 아니었다. 그의 고민과 휴식의 결을 따라가며 팬들 역시 자기 자신의 삶을 조금 더 충만하게 만들려는 시도였다.

스탠퍼드의 강의는 그 감각을 학문적으로 포착했다. 수업은 RM의 일상을 출발점으로 수면과 불안, 창작의 벽, 자기 인식, 식단과 운동, 심리치료와 코칭 등 정신건강과 웰빙을 과학적으로 탐구한다. 학생들은 웰빙 조언이 실제로 얼마나 효과적인지 연구 결과와 데이터를 바탕으로 검토하고, 소설과 학술 논문을 읽고 미술작품과 유튜브 영상을 함께 분석한다. 첫 번째 과제로 선정된 곡은 RM의 솔로 트랙 ‘Bicycle’이었다. 학생들은 한국어 가사와 영어 번역을 나란히 놓고 그 안에 담긴 감정을 들여다봤다. 기말 과제는 RM이 20대를 기록한 솔로 정규 앨범 ‘Indigo’에서 영감을 얻은 프로젝트로 진행된다.

왜 사람들은 남주닝에 끌리는가. 돈 많고 유명한 사람들을 향한 열광은 언제나 있었지만, 그와는 다른 결의 갈망도 사람들 안에는 존재한다. 진심으로 본받고 싶은 사람, 정신적으로 기대고 싶은 어른, 삶의 방향을 함께 고민해 줄 존재에 대한 갈망. 위인도 스승도 점점 사라지는 시대에 RM은 어쩌면 많은 사람에게 마음의 ‘비빌 언덕’을 제공하고 있는 것인지 모른다. 그가 남주닝 속에서 불안과 부유하는 감각을 솔직하게 고백하는 모습이 오히려 ‘함께 길을 찾는 사람’으로서 사람들에게 닿는다.

‘남주닝처럼 살아보기’에서 출발하지만, 이 수업이 말하고자 하는 것은 결국 “어떻게 진정성 있게 살 것인가”다. K컬처가 화려한 노래와 춤을 넘어 삶의 방식과 성찰, 정신적 영향력까지 포괄하게 된 순간을 이 강의는 보여준다. 부디 RM의 남주닝과 그와 함께하는 많은 이들의 삶이 풍성하고 행복하게 오래 지속되기를 바란다.

이지영 한국외대 교수

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