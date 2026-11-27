그룹 베스티(왼쪽)와 브라운아이드걸스. ‘베스티’·‘가족같은 브아걸’ 인스타그램 캡처

신인이 즐비한 K팝 업계에 익숙한 얼굴들이 연이어 복귀하며 신선한 바람을 불어넣고 있다. 차트 역주행으로 음악방송을 휩쓴 그룹 베스티(BESTie)와 데뷔 20주년을 맞아 유튜브로 시동을 건 브라운아이드걸스는 활동 방식과 단계는 다르지만 10대·신인 중심의 K팝 시장에 ‘어른여자’의 매력을 다시 소환했다.

◆SNS 챌린지가 일으킨 음원 역주행이 그룹 재결합까지…베스티

“저 별로 바라는 거 없어요. 키 조금 크고 강동원 살짝 닮고”

‘쇼! 음악중심’에서 ‘연애의 조건’ 무대를 선보인 베스티. 왼쪽부터 멤버 혜연·해령·다혜·유지. 유튜브 채널 ‘MBCkpop’ 캡처

2013년 발매된 베스티의 ‘연애의 조건(Love Options)’이 13년 만에 음원차트 상위권을 휩쓸고 있다. 불씨를 지핀 것은 한 팬이 그룹 하츠투하츠의 ‘레몬탱’ 안무에 해당 음원을 입혀 만든 숏폼 영상이었다. 음악과 안무가 절묘하게 맞아떨어진다는 반응을 얻으며 사회관계망서비스(SNS) 댄스 챌린지로 번졌고 음원 역주행으로도 이어졌다.

한 K팝 팬이 하츠투하츠 ‘레몬탱’ 안무에 ‘연애의 조건’ 음원을 입힌 영상을 만들었다. 지난 7월31일 제작된 이 동영상은 26일 1118만회 조회수를 기록했다. 유튜브 채널 ‘always_ply’ 캡처

‘연애의 조건’은 지난 9월28일 멜론 톱100 64위로 진입한 데 이어 이달 16일 5위까지 치솟았고, 26일 오후에도 5위를 지키고 있다. 대만 스포티파이·애플뮤직·아이튠즈 1위와 미국 빌보드 ‘글로벌 200’ 145위, 빌보드 재팬 ‘히트시커스 송’ 2주 연속 1위 등 해외 반응도 뜨겁다.

열기는 그룹 재결합으로 이어졌다. 멤버 해령의 추진으로 2018년 해체 이후 각자의 길을 걷던 멤버 4명의 만남이 성사됐고 다혜가 그 자리에서 확신을 얻으며 활동 복귀에 힘을 보탰다.

베스티는 지난달 17일 재결합을 발표하고 같은 달 31일 MBC ‘쇼! 음악중심’으로 완전체 활동을 재개했다. 해당 무대 영상은 유튜브 조회수 1675만회를 돌파했으며 누리꾼들은 “요즘 아이돌 평균 연령이 많이 낮아졌는데 언니들의 어른여자미가 너무 예쁘다”, “얼마 만에 한국어만 가득한 가사냐”라며 호응했다.

베스티는 음악방송 활동에 이어 다음 달 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 JTBC ‘아는 형님’ 출연을 예고하며 열기를 이어가고 있다.

◆20주년 맞아 7년 만에 ‘해동’…유튜브로 시동 건 브라운아이드걸스

25일 완전체로 모인 브라운아이드걸스 멤버들의 영상이 유튜브에 공개됐다. 왼쪽부터 멤버 제아·가인·미료·나르샤. 유튜브 채널 ‘가족같은 브아걸’ 캡처

‘아브라카다브라’, ‘식스센스’, ‘어쩌다’ 등으로 2000~2010년대를 풍미했던 브라운아이드걸스도 2019년 ‘원더우먼’ 이후 7년 만에 완전체로 뭉쳤다.

2006년 데뷔해 올해 20주년을 맞은 브라운아이드걸스는 25일 유튜브 채널 ‘가족같은 브아걸’을 통해 “7년 만에 해동된 브아걸 완전체, 제아네에서 모이다”라는 영상을 공개했다.

이번 재회의 중심에는 가인이 있었다. 지난 21일 SNS에 “더 이상 혼자 지내기 외롭고 팬들이 보고 싶다”며 20주년 기념 유튜브 활동을 예고한 그는 영상에서 “공백기 동안 연예인이 너무 하고 싶었다”며 ‘아브라카다브라’ 시절의 스모키 화장을 하고 등장했다. 가인은 “사생활 공개를 부담스러워 했지만 유튜브를 통해 진국 같은 모습을 천천히 보여주고 미료 언니의 좋은 점도 알리고 싶다”고 말했다.

데뷔 20주년을 맞아 다시 모인 브라운아이드걸스. ‘가족같은 브아걸’ 인스타그램 캡처

멤버들의 끈끈함도 여전했다. 제아는 “항상 냉동됐다가 나타나길 반복했는데 7년 만에 해동해 매주 나타나면 팬들이 놀랄 것 같다”고 소회를 밝혔다. 미료 역시 “같이 한 지 20년이 됐지만 4명이 다 같이 있어야 힘이 난다”며 “팬들에게 좋은 선물이 됐으면 좋겠다”고 전했다.

지난 9월 가인과 제아의 생일 파티 사진 공개 때부터 복귀를 염원하던 팬들은 “여왕들의 귀환”, “어른여자가 다시 유행인데 언니들이 없으면 안 된다. 무대도 보고 싶다”며 환영했다.

‘어른여자’란 성숙한 태도를 지니고 자기 관리를 잘하며 차분하고 여유로운 분위기를 지닌 여성을 뜻하는 표현으로, 최근 2030세대를 중심으로 유행하고 있는 단어다.

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