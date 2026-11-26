경북 포항시의회에서 동료의원간 폭언 등 폭행시비가 잇따르면서 의회를 바라보는 시민들의 시선이 싸늘하다.

포항시의회 건설도시위원회 소속 민주당 손태식 의원은 같은 위원회 A 시의원으로부터 심각한 폭언과 인격 모독적 발언을 당했다며, 시의회 차원의 정식 징계 및 민∙형사상 법적 대응을 공식 선언했다.

포항시의회 전경. 포항시의회 제공

손 의원은 25일 최광열 원내대표 등 민주당 시의원들과 함께 포항시청 브리핑룸에서 입장문 발표 기자회견을 열고 “지난 11월 19일 목요일 점심시간, 일정을 위해 차량에 탑승해 이동하던 중 A 시의원으로부터 공직자로서 결코 용납될 수 없는 심한 폭언과 인격 모독적 발언을 들었다”고 폭로했다.

손 의원은 당시 충격으로 극심한 혈압 상승과 어지럼증 등 신체적∙정신적 피해를 입었으며, 현재 전문의의 진료를 받으며 치료를 이어가고 있다고 호소했다.

특히 사건 당시 차량 내부에는 의회 사무국 직원과 동료 의원이 함께 동승하고 있어 당시 상황을 증언할 객관적인 목격자도 확보됐다고 강조했다.

손 의원은 이번 사안을 개인 간의 갈등이 아닌 ‘의회 민주주의와 품위를 훼손한 중대한 윤리 강령 위반’으로 규정했다.

이에 따라 포항시의회에 A 의원에 대한 엄중한 정식 징계 처분을 공식 요구하는 한편, 모욕죄 등 가능한 모든 민∙형사상 법적 조치에 단호히 나설 것임을 분명히 했다.

앞서, 지난 7월 20일에는 국민의힘 김종익 의원이 민주당 문성호 의원에게 옆구리를 맞아 전치 2주의 상해를 입었다고 주장하며 징계를 요구했다.

시의회는 윤리특별위원회 심사를 거쳐 9월 16일 본회의에서 문 의원에 대한 출석정지 10일 징계안을 의결했다.

이달 들어선 여러차례 각종 행사장에서 의전 문제 등으로 국민의힘 남구와 북구 시의원들이 말다툼을 하거나 한 쪽이 집단 퇴장을 하는 등 갈등이 심화되고 있다.

지역 정가는 6.3 지방선거 이후 포항시의회 의장단 선출 과정에서, 국민의힘 남구와 북구, 또 민주당 의원들간에 이해 관계가 복잡하게 얽히면서 갈등의 골이 깊어진 것으로 보고 있다.

포항시의회 의원들간의 일련의 사태를 접한 시민들은 “풀뿌리 민주주의 전당인 지방의회에서 동료의원간 잦은 폭행시비를 보는 시민들로서는 한심하다는 생각을 떨칠수가 없다”며 철저한 각성과 자성을 촉구했다.

양만재 포항지역사회복지연구소 소장은 “포항시의회 일부 의원들이 민심을 바라보는 것이 아니라 정당 공천인, 즉 국회의원의 눈치를 보기 때문에 이 부분이 반복되는 것이 아닌가라고 생각한다”고 밝혔다

포항시의회 내홍 기류가 악화되면 의정 활동 전반이 위축되고 대외 신뢰도도 하락할 거란 비판마저 나오고 있다.

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