남북 대화가 끊긴 상황에서 에너지와 농업, 산림, 체육, 종교 등 여러 분야에서 교류의 길을 찾겠다는 민간 연구단체가 출범했다. 홍익경세연구원은 25일 서울 영등포구 한국스카우트빌딩에서 창립총회를 열고 남북이 함께 이익을 얻을 수 있는 협력 사업을 발굴하겠다고 밝혔다.

제14·15·16대 국회의원을 지낸 김호일 전 의원이 원장을 맡아 연구원을 이끈다. 시민운동가 정종한 사무총장은 창립총회 이후 협력 사업과 일정 조율 등 실무를 맡는다.

25일 서울 영등포구 한국스카우트빌딩에서 홍익경세연구원 창립총회가 열리고 있다. 연구원은 에너지·농업·산림 등 여러 분야에서 남북이 협력할 방안을 모색하겠다고 밝혔다.

연구원 측은 이재명 정부 출범 이후 중국 선양(瀋陽)을 10여 차례 방문해 실행 가능한 교류 사업을 논의해 왔다고 설명했다. 협의 상대와 세부 내용은 공개하지 않았으며, 사업별 일정은 창립총회 이후 조율해 나갈 예정이다.

연구원이 제시한 협력 과제는 남북 에너지 협력과 농업 개선, 산림 복원 등이다. 국제행사를 교류의 계기로 삼는 방안도 내놨다. 2027년 세계한상대회를 평양과 원산에서 개최하고, 2036년 하계올림픽을 평양에서 단독 개최하자는 구상이다. 일제강점기에 설치된 것으로 알려진 쇠말뚝을 남북이 공동으로 제거하는 방안도 검토 과제에 포함됐다.

홍익경세연구원 창립총회 참석자들이 행사장에 모여 손하트를 만들며 기념촬영을 하고 있다.

홍익경세연구원 창립총회가 열린 한국스카우트빌딩 회의실 입구에 정동영 통일부 장관 명의의 축하 화환이 놓여 있다.

종교계를 통한 소통도 모색한다. 연구원은 내년 8월 교황청 주최로 서울에서 열리는 세계청년대회를 계기로 세계 각국 지도자들을 초청해 한반도 평화 방안을 논의하겠다는 구상을 밝혔다. 이를 위해 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경을 개인 자격으로 먼저 찾아가는 방안도 제안했다.

연구원은 종교와 사상, 이념이 달라도 남북 간 소통에 뜻을 같이하는 개인과 단체에 문을 열겠다고 밝혔다. 교류가 가능한 분야부터 접점을 찾고, 남북이 함께 추진할 수 있는 사업으로 구체화하겠다는 취지다.

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