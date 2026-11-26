한국여자농구연맹(WKBL·총재 신상훈) 공식 유튜브 채널 ‘여농티비’가 구독자 10만명을 돌파하며 유튜브 실버 버튼을 받았다.

26일 WKBL에 따르면 2018년 5월 문을 연 ‘여농티비’는 올해 2월 누적 조회 수 1억회를 넘어선 데 이어 구독자 10만명까지 확보하며 여자농구를 대표하는 뉴미디어 채널로 입지를 넓히고 있다.

한국여자농구연맹(WKBL·총재 신상훈) 공식 유튜브 채널 ‘여농티비’ 포스터. WKBL 제공

성장의 배경에는 경기 중심의 콘텐츠에서 벗어나 팬들의 관심사를 반영한 다양한 영상이 자리하고 있다. 경기 하이라이트는 물론 선수들의 코트 밖 일상을 담은 예능과 비하인드 영상, 짧은 형식의 숏폼 콘텐츠 등을 꾸준히 선보이며 팬들과의 소통을 강화해왔다.

WKBL은 이번 성과를 기념해 이날부터 다음 달 3일까지 구독자 애칭 공모 이벤트를 진행한다. 선수와 팬이 함께 사용할 수 있는 친근한 호칭을 팬들이 직접 제안하는 행사다. 참여를 원하는 팬은 WKBL 공식 인스타그램 이벤트 게시물에 댓글로 애칭을 남기면 된다.

당첨자에게는 이해란(용인 삼성생명), 김단비(아산 우리은행), 신지현(인천 신한은행) 등 역대 시즌 화보 참여 선수들의 친필 사인이 담긴 시티 에디션 농구 유니폼을 비롯해 피자 상품권과 커피 교환권을 증정한다.

WKBL 관계자는 “여농티비에 애정과 응원을 보내준 팬들 덕분에 뜻깊은 결실을 맺었다”며 “앞으로도 여자농구의 매력을 더욱 가까이에서 즐길 수 있도록 다채롭고 참신한 뉴미디어 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.

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