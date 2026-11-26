'K-일러스트레이션페어 부산 2027'이 내년 7월 23일부터 25일까지 사흘간 부산 벡스코 제2전시장 4홀에서 개최된다.

이번 행사의 메인 테마는 'REAL'이다. 이미지 생성 AI가 확산하는 가운데 작가의 시간과 정성, 개성이 담긴 오리지널 일러스트레이션의 예술적 가치에 주목한다. 창작자의 독창적인 작품과 고유한 세계관을 관람객이 직접 경험할 수 있는 전시를 마련한다는 취지다.

앞서 지난 7월 열린 'K-일러스트레이션페어 부산 2026'에는 약 3만5,000명의 관람객이 방문했다. 전국 대학생들이 참여한 '학과대항전 특별기획전'과 관람객 참여형 체험 공간 등 다양한 프로그램이 운영됐다. 주최 측은 2027년에도 창작자와 관람객이 교류하고 작품을 통해 소통할 수 있는 프로그램을 확대할 계획이다.

현재 공식 홈페이지를 통해 'K-일러스트레이션페어 부산 2027'에 참가할 기업과 작가를 모집하고 있다. 모집 분야는 일러스트레이션을 비롯해 그래픽·캐릭터 디자인, 회화, 독립출판, 아트 굿즈 등 일러스트레이션 관련 분야 전반이다.

참가 작가와 기업에는 공식 SNS 채널을 통한 사전 홍보와 온라인 디렉토리 수록 등 홍보 지원이 제공된다.

한편, 부산 행사에 앞서 'K-일러스트레이션페어 서울 2027'이 내년 1월 28일부터 31일까지 나흘간 서울 코엑스에서 개최된다.

'K-일러스트레이션페어'의 참가 신청과 관람에 관한 자세한 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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