제주국제자유도시개발센터(이하 JDC)와 제주도에 본사를 둔 공무원연금공단이 인공지능(AI) 감사·윤리헌장을 선포했다.

26일 JDC에 따르면 강성민 JDC 상임감사와 공무원연금공단 차상철 상임감사가 24일 JDC 영상회의실에서 AI 감사·윤리헌장 선포 및 공동 워크숍을 개최하고, 책임 있는 AI 활용과 감사 전문성 강화에 나섰다고 밝혔다.

강성민 JDC 상임감사(왼쪽)와 차상철 공무원연금공단 상임감사가 24일 JDC 영상회의실에서 인공지능(AI) 감사·윤리헌장 선포 및 공동 워크숍을 개최하고 있다. JDC 제공

이번 행사는 AI 활용 확대에 따른 감사인의 윤리적 책임을 강화하고, 새로운 위험요인에 선제적으로 대응하기 위해 마련됐다. 특히 기존 협약기관과 감사기법 및 우수사례를 공유하며 기관 간 협력을 확대한다는 점에서 의미가 있다.

양 기관이 공동 제정한 AI 감사·윤리헌장은 ‘AI로 감사의 가치를 높이고, 책임으로 신뢰를 지킨다’는 슬로건 아래 △인간 중심의 책임성 △공정성과 투명성 △안전하고 신뢰할 수 있는 AI 활용 등 3대 기본원칙과 8대 실천사항을 담았다. 이날 양 기관 상임감사는 헌장을 공동 낭독·서명하며 실천 의지를 다졌다.

이어진 워크숍에서는 양 기관의 AI 감사 활용사례와 감사기법을 공유하고, 감사품질 향상방안을 논의했다. JDC 감사실은 AI를 활용한 감사동향 분석과 감사착안사항 발굴을 추진하고 있으며, 자체 검증 체크리스트를 통해 분석결과의 신뢰성 확보에도 힘쓰고 있다.

한편, 강성민 JDC 상임감사는 최근 한국감사협회 부회장 겸 사무총장으로 선임돼 감사 전문성 강화와 기관 간 교류·협력 확대를 위한 역할을 맡게 됐다. 이번 행사는 강 상임감사가 강조해 온 예방 중심 감사와 감사혁신을 구체적으로 실천하는 계기가 됐다.

강성민 상임감사는 “AI 기술이 발전할수록 감사인의 독립적 판단과 윤리적 책임은 더욱 중요해진다”며 “이번 윤리헌장 선포를 계기로 책임 있는 AI 활용문화를 정착시키고, 기관 간 감사기법 공유와 예방적 감사활동을 강화해 신뢰받는 JDC를 만들어 가겠다”고 밝혔다.

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