전날 6% 넘게 급락했던 코스피가 개인투자자의 저가 매수세에 힘입어 반등 출발했다. 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주도 소폭 상승하며 지수 회복에 힘을 보태고 있다.

코스피가 상승 출발한 26일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시되고 있다. 뉴스1

26일 한국거래소에 따르면 코스피는 전 거래일보다 1.01% 오른 4745.10에 거래를 시작했다.

수급별로는 오전 9시5분 기준 개인이 740억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 반면 외국인과 기관은 각각 664억원, 139억원을 순매도하고 있다.

국내 반도체 대표 종목인 삼성전자와 SK하이닉스는 같은 시각 각각 0.47%, 1.26% 상승하고 있다.

간밤 뉴욕증시는 혼조세로 마감했다. 다우존스30산업평균지수는 0.33% 상승했지만, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 각각 0.25%, 0.62% 하락했다.

미국 중앙은행(Fed)이 중시하는 물가지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수의 10월 상승률이 전년 동월 대비 3.8%를 기록하면서 물가 부담이 이어진 영향이다. 이에 미국의 통화긴축 우려가 커지며 투자심리가 위축됐다.

여기에 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 엔비디아의 신용등급 하향 조정 가능성을 경고하면서 반도체주를 중심으로 매도세가 나타났다. 이 여파로 전날 8% 넘게 급락한 삼성전자와 SK하이닉스도 소폭 반등에 그치고 있다.

코스닥지수도 상승 출발했다. 이날 코스닥은 전 거래일보다 7.82포인트(1.20%) 오른 658.46에 거래를 시작했다. 코스닥시장에서는 외국인과 기관이 각각 229억원, 109억원을 순매수하고 있다. 개인은 334억원을 순매도 중이다.

알테오젠은 2.48% 상승하고 있으며, 에코프로비엠과 에코프로도 각각 4.51%, 4.60% 오르며 이차전지주가 강세를 보이고 있다.

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