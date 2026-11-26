김동명 한국노총 위원장이 25일 서울 여의도 국회 본청 앞에서 열린 양대노총 65세 법정 정년연장 연내 입법 처리 촉구 기자회견에서 발언하고 있다. 뉴스1

양대 노총이 정부와 여당에 65세 법정 정년연장 법안의 연내 처리를 촉구하며 압박 수위를 높였다. 더불어민주당 정년연장특별위원회에는 조속한 입법안 마련을 요구하면서도, 선별적 재고용을 법정 정년연장의 대안으로 삼아서는 안 된다는 입장을 분명히 했다.

정부 역시 연내 입법 필요성에 공감하고 있지만, 국회 심사 일정을 고려하면 법안의 연내 통과보다는 발의가 현실적인 목표가 될 수 있다는 관측이 나온다.

◆ 특위엔 입법안, 정부엔 보완책…“해 넘기면 책임은 정부·국회”

26일 노동계에 따르면 한국노동조합총연맹(한국노총)과 전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 전날 국회 본청 앞에서 주최 측 추산 노동자 500여 명이 참여한 공동 기자회견을 열고 65세 법정 정년연장의 연내 입법을 촉구했다. 기자회견은 민주당과 조국혁신당·진보당·사회민주당 의원 13명이 공동 주최했다. 오는 27일 민주당 정년연장특위 소위원회를 앞두고 법안 마련과 심사 착수를 요구한 것이다.

양대 노총은 민주당에 특위에서 입법안을 마련하고, 국회에는 지체 없이 심사에 착수해 올해 안에 법안을 통과시키라고 요구했다. 정부에는 청년고용 확대와 중소기업 지원 등 필요한 대책을 주문했다. 노사 이견과 청년고용 문제를 조정할 책임이 정부에 있으며, 이를 이유로 입법 자체를 미뤄서는 안 된다는 주장이다.

노동계는 정부가 정년연장을 국정과제로 선정하고 정치권도 선거 때마다 공약으로 제시했지만 실제 입법은 지연되고 있다고 비판했다. 정년퇴직과 국민연금 수급 사이의 소득 공백을 줄이려면 논의를 이어가는 데 그치지 않고 법안 처리로 이어져야 한다는 입장이다.

법정 정년은 60세에 머물러 있지만 국민연금 수급 개시 연령은 단계적으로 늦춰지고 있다. 국민연금공단에 따르면 올해 60세가 되는 1966년생은 64세부터 노령연금을 받고, 1969년생부터는 65세에 받기 시작해 정년과의 간격이 5년으로 벌어진다.

김동명 한국노총 위원장은 “정년연장을 할 것인지, 말 것인지 정부와 여당이 분명히 답해야 한다”며 “올해 국회에서도 입법이 이뤄지지 않는다면 더 이상의 대화는 없다”고 밝혔다. 양대 노총은 기자회견문에서 정년연장 입법이 또다시 해를 넘기면 그 책임은 정부와 국회에 있다며, 연내 입법이 관철될 때까지 조직적 역량을 모아 투쟁하겠다고 경고했다.

◆ 연내 입법 필요성엔 공감…법안 처리 일정엔 온도차

노동계의 연내 처리 요구에 정부도 신속한 입법이 필요하다는 입장이다. 김영훈 고용노동부 장관은 지난 22일 KBS ‘일요진단’에 출연해 시행 시기 등을 고려하면 연내 처리가 필요하다며, 27일 특위 회의를 전후해 정부 입장을 발표할 시점이 다가오고 있다고 밝혔다. 특위가 노사정 대화 협의체처럼 꾸려져 있어 그동안 정부안 제시를 최대한 자제해 왔다는 설명도 덧붙였다.

다만 노동부는 국회 심사에 필요한 시간을 고려하면 올해 안에 법안 통과까지 마무리하기는 쉽지 않을 것으로 보고 있다. 노동부 관계자는 “연내에는 법안 발의가 현실적이다”라고 말했다.

또 다른 관계자는 조속한 입법이 필요하다는 정부 기조에는 변함이 없다면서도, 발의 이후 통과 여부와 시점은 국회 논의에 달려 있다고 설명했다. 노동부는 노사 합의를 최대한 지원하고, 특위 논의 결과를 고려해 정부가 책임 있는 역할을 하겠다는 입장이다.

노동계와 정부 모두 신속한 입법을 말하지만, 연내 통과를 요구하는 노동계와 실제 심사 일정을 따지는 노동부 사이에 시간표의 간극이 있는 것이다.

◆ “재고용 아닌 정년 상향”…시행 일정도 법에 담아야

처리 시한과 함께 입법에 담길 고용 방식도 쟁점이다. 양대 노총은 사용자의 선택에 맡기는 재고용이 아니라 법으로 보장하는 65세 정년연장을 원칙으로 삼아야 한다고 요구했다. 정년퇴직 이후 일부 노동자를 다시 채용하는 방식만으로는 고용안정과 소득 공백 해소라는 목적을 달성하기 어렵다는 주장이다.

박용락 금속노련 부위원장 겸 사무처장은 “재고용 여부가 사용자의 선택에 달리고 같은 일을 하더라도 고용형태와 처우가 달라질 수 있다”고 우려했다.

법정 정년 상향에 이르는 과도기 대책과 관련해 이윤희 공공운수노조 부위원장은 재고용이 필요하다면 같은 사용자가 직접 고용할 의무를 법에 명시해야 한다고 요구했다. 법정 정년연장을 대체하는 재고용에는 반대하되, 과도기에 활용하더라도 사용자의 직접 고용 의무를 보장해야 한다는 취지다.

시행 시기를 법률에 명시하라는 요구도 나왔다. 이종철 금속노조 현대차지부장은 “법정 정년 65세를 단계적으로 추진할 목표와 시행 일정, 완료 시점을 법률에 명확히 담아야 한다”며 여야의 법안 처리 일정 합의와 정부의 구체적인 시행 대책 마련을 촉구했다.

◆ 특위 중재안은 ‘2037년 65세’…경영계는 “재고용이 대안”

특위가 지난 6월 검토한 중재안은 정년을 2029년 61세로 올린 뒤 2년마다 한 살씩 높여 2037년 65세에 이르는 방식이다. 재고용 의무 대상 연령도 2028년 61세에서 2035년 65세까지 높이는 구상이 함께 거론됐다.

반면 경영계는 일률적인 정년연장에 반대하고 있다. 한국경영자총협회(경총)는 지난 10일 국회에 전달한 건의서에서 일률적 정년연장이 청년 취업난을 악화시키고 혜택이 노조가 있는 대기업 정규직에 몰려 노동시장 이중구조를 키울 수 있다고 우려하며, 퇴직 후 새 근로계약을 맺는 재고용을 대안으로 제시했다.

27일 소위에서는 정년을 올리는 속도와 퇴직 후 재고용을 어디까지 허용할지가 쟁점이 될 전망이다. 특위가 지난 1월 입법을 6·3 지방선거 뒤로 미루자고 제안하자 한국노총이 반발해 퇴장하면서 멈췄던 공식 노사 협의가 10개월 만에 다시 열리는 자리다.

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