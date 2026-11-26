MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’ 화면 캡처

가수 임영웅의 남다른 팬 서비스가 또 한 번 화제를 모았다.

지난 25일 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’는 ‘내 장르에 태클을 걸지 마’ 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 딘딘은 어머니가 임영웅의 팬이 된 사연을 공개했다. 그는 과거 ‘미스터트롯’ 열풍이 불던 당시를 떠올리며 “어머니가 저한테 ‘엄마는 늘 너를 응원한다. 트로트 안 좋아한다. 엄마는 아들이 최고야’라고 말씀하셨다”고 전했다.

하지만 어머니의 말과 달리 실제 모습은 달랐다. 어느 날 예고 없이 어머니의 집을 찾은 딘딘은 바닥에 앉아 TV 속 임영웅의 노래를 넋 놓고 감상하고 있는 어머니를 발견했다고.

딘딘은 “사건 현장에서 검거당한 것처럼 ‘아냐, 엄마 보지 않았어. 엄마 안 좋아해’라며 TV를 끄더라”고 당시 상황을 재연해 웃음을 안겼다.

어머니의 마음을 완전히 사로잡은 계기는 임영웅의 특별한 선물이었다. 딘딘은 임영웅이 과거 ‘미운 우리 새끼’에 게스트로 출연했을 당시 어머니 출연진 모두에게 에르메스 스카프를 선물했다고 밝혔다.

그는 “임영웅 씨가 어머님들 거를 하나하나 다 사 왔다”며 “그때 어머니가 ‘우리 아들이 영웅이었으면 좋겠어’라고 하셨다”고 폭로했다. 이를 들은 MC 김구라는 “영웅스러운 행동”이라며 임영웅의 세심한 배려를 칭찬했다.

임영웅은 어머니들을 자신의 콘서트에도 초대했던 것으로 전해졌다. 그러나 어머니들은 오히려 가수에게 부담을 줄 수 있다며 직접 티켓팅을 하겠다는 뜻을 밝혔다. 딘딘은 어머니들이 임영웅의 진짜 팬이 됐다며 웃음을 더했다.

이날 딘딘은 어머니의 ‘미운 우리 새끼’ 하차와 관련한 비하인드도 공개했다. 그는 어머니가 1년 넘게 프로그램에 출연하며 무척 즐거워했다며 “하차 통보를 받았을 때 눈물이 날 뻔했다. 어머니가 얼마나 좋아하셨는지 알고 있었기 때문”이라고 털어놨다.

당시 어머니는 하차 사실을 모른 채 녹화 후기를 신나게 전했고, 딘딘은 함께 식사하는 자리에서 조심스럽게 하차 소식을 알렸다고. 어머니는 담담하게 받아들였지만 이후에도 종종 프로그램 시청률을 확인했다고 전해 웃음을 자아냈다.

딘딘은 이후 어머니가 이지혜의 유튜브 채널에 단독 게스트로 출연해 화제를 모았으며, 새로운 방송 섭외도 이어지고 있다고 덧붙였다. ‘미우새’ 하차 이후에도 자신만의 방송 활동을 이어가며 즐겁게 지내고 있다는 설명이다.

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