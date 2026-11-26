홍익표 통일부 장관 후보자는 8년간 남북관계 단절 속에서 이재명 정부의 한반도 평화공존 정책의 지휘관으로 발탁돼 과거 남북관계에 관한 그의 발언도 다시금 주목받고 있다.



홍 후보자는 정계 입문 전 북한경제와 남북협력 분야의 전문가로서 입지를 다져 노무현 정부의 이재정 통일부 장관 정책보좌관을 지냈다. 이 전 장관은 정동영 장관 등과 함께 정부 내에서 외교안보 정책의 자율성을 강조하는 그룹, 이른바 '자주파'로 분류되는 인사다.

홍익표 통일부 장관 후보자. 연합뉴스

국회의원이 된 후로도 외교통일위원회 위원, 당내 및 대선캠프의 남북교류협력 관련 조직에서 다양한 활동을 펼쳤고, 남북관계 분야 입법에도 적극적으로 참여했다.



한반도 평화와 남북관계 발전에 관한 소신은 국회에서 여러 발언에서 구체적으로 확인된다.



홍 후보자는 2016년 2월 열린 제340회 임시국회 본회의의 무제한 토론에서 당시 박근혜 정부의 대북 강경 정책에 대해 "(북한이) 도발을 하면 이렇게 응징하겠다, 그것은 하책"이라며 "그냥 할 수 있는 일"이라고 평가절하했다.



개성공단 폐쇄에 대해 "법적 근거도 없이, 과도한 행정권이 남용됐다"며 "사후 해결의 과정도 지나치게 정치적 대상으로 만들었다"고 비판했다.



그는 금강산 관광 등 남북교류협력의 시대에는 북한이 우리를 공격하는 비상 상황에 대한 국민적 우려가 없었다고 주장했다.



이어 "대화를 유화책이라고 하는 것은 아주 나쁜 프레임"이라며 "대화는 용기가 있어야 된다"고 강조했다.



2018년 2월 대정부질문에서는 "부자가 전쟁을 선택하지만 가난한 자들이 싸운다", "기득권 세력이 전쟁을 선택하지만 결국은 평범한 국민이 전쟁에 나가 싸우게 된다"며 평화의 중요성을 역설했다.



그는 2016년 2월 본회의에서는 북핵 문제에 대해 "이미 90년대 김영삼 정부 그 이전부터 시작됐다. 결국은 보수정권에서 시작됐다"고 책임을 돌렸다.



문재인 정부 때 자주파 진영이 집중적으로 비판했던 '한미 워킹그룹'에 대해서도 부정적 인식을 드러낸 바 있다.



그는 2021년 6월 본회의에서 한미 워킹그룹에 대해 "옥상옥"이라거나 "대북 제재와 무관하게 할 수 있는 것도 통제하고 부정적인 요소가 있다는 지적이 있다"고 언급했다.



북한인권법에 대해서도 냉소적인 평가를 내놨다.



홍 후보자는 역시 2016년 2월 본회의에서 "북한인권법하고 실질적 북한인권 개선하고 아무 관련이 없다"며 "북한인권법이 없다 하더라도 우리가 통일 이후에 북한에서 인권 유린 행위가 있었다는 것을 입증하고 그것에 책임 있는 사람이 있다면 처벌할 수 있는 근거가 있다"고 지적했다.



이러한 일련의 소신 발언에 비춰 홍 후보자가 통일부 장관에 취임한다면 정 장관이 한반도 평화공존 정책에 따라 추진한 각 사업의 연속성이 대체로 지켜질 것으로 보인다.



다만 이번 개각이 자주파 동반 퇴진으로 한미 간 불협화음을 불식하는 의도로 읽히는 만큼 외교부 및 유엔군사령부 등과 각을 세우기보다는 신중한 자세로 '원 보이스(One Voice)' 조율에 주의를 기울일 것으로 전망된다.



홍 후보자는 26일 오후 지명 후 첫 도어스테핑을 통해 언론에 정책 소신과 각오를 구체적으로 밝힐 예정이다.

<연합>

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