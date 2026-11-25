한국수력원자력 월성원자력본부가 올해 동경주지역 에너지 취약계층 9가구에 9000만원을 지원해 주거환경을 개선한다고 25일 밝혔다.

월성본부는 지난 3월부터 11월까지 에너지 복지 향상을 위한 'e-안심하우스' 사업을 추진했다.

권원택 월성본부장을 비롯한 e-안심하우스 현판 전달식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 월성본부 제공

이 사업은 기존 '사랑의 집수리' 사업의 명칭을 한수원 전사 사회공헌사업 체계에 맞춰 변경한 것으로, 노후주택에 거주하는 저소득층의 에너지 효율을 높이고 난방비 부담을 줄이기 위해 마련했다.

지원 대상 가구에는 단열공사와 창호·보일러 교체, 장판·도배 등 주거환경에 맞춘 개선 작업을 시행했다.

월성본부는 경주시사회복지협의회와 협력해 감포읍과 문무대왕면, 양남면 등 동경주지역 9가구에 모두 9000만원의 사업비를 지원했다.

권원택 월성본부장이 e-안심하우스를 살펴보고 있다.

앞서 지난 24일에는 감포읍의 한 지원 가구를 방문해 사업 성과를 공유하고 e-안심하우스 현판 전달식을 열었다.

참석자들은 도배 봉사활동에도 참여하며 나눔의 의미를 더했다.

권원택 월성본부장은 "이번 사업이 지역 내 에너지 취약계층의 주거환경 개선과 난방비 부담 완화에 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지역주민이 체감할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

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