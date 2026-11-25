프로축구 수원 삼성의 푸른 날개가 다시 날갯짓을 시작했다. 한때 K리그를 대표하는 명문 구단으로 아시아 무대까지 호령했던 수원은 3년 전, 1995년 창단 이후 처음으로 2부리그 강등이라는 아픔을 겪었다. 이후 두 시즌 동안 승격에 실패하며 고배를 마셨지만 끝내 다시 일어섰다. 자존심을 되찾겠다는 선수단의 의지에 팬들의 변함없는 응원이 더해지면서 수원은 K리그2 우승을 통해 K리그1으로의 자동 승격을 일궈냈다. 이제 K리그1에서 명문 구단의 위상을 되찾기 위한 새로운 도전에 나선다.



이정효 감독은 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 2026 수원 삼성 미디어데이에서 “처음 시작했을 때와 지금의 수원 삼성 선수들은 다른 선수라고 생각한다”며 올 시즌 선수단의 변화를 강조했다.

일심동체 프로축구 수원 삼성 김준홍(왼쪽부터), 이정효 감독, 고종현이 25일 경기 성남시 분당구 네이버 그린팩토리에서 열린 미디어데이에서 손으로 하트를 그리며 포즈를 취하고 있다. 성남=뉴시스

수원은 K리그1 우승 4회, 아시아축구연맹 챔피언스리그(ACL) 우승 2회를 일궈냈지만, 2023시즌 K리그1 최하위에 머물며 창단 첫 강등을 당했다. 2024시즌 K리그2 6위에 그쳤고, 지난해에는 정규리그 2위로 승강 플레이오프(PO)에 진출했지만 PO에서 패해 K리그1 복귀에 실패했다.



지난해 12월 이 감독이 지휘봉을 잡은 이후 수원의 축구는 달라졌다. 광주FC를 이끌고 2022년 K리그2 우승과 승격을 경험한 그는 수원에서도 주도적으로 경기를 풀어가며 득점을 만들어내는 축구를 추구했다. 선수들이 경기장에서 구현할 축구를 고민하고, 득점 방법을 찾는 과정에도 직접 참여하도록 했다.



이 감독은 “선수들의 생각 자체가 180도 바뀌었다. 축구를 대하는 태도와 경기장에 찾아오시는 팬들을 대하는 태도, 경기장 안에서 서로 동료를 위하는 태도까지 확 달라졌다”며 “앞으로가 더 기대되는 선수들”이라고 평가했다. 이어 “저희는 항상 주도적으로 경기를 하기 위해 노력했고, 목적은 골이었다”며 “골을 넣기 위한 방법을 계속해서 찾고, 그 방법을 선수단 자체가 어떻게 만들어낼 수 있을지 서로 의논하고 연구하고 개선해 나가는 것이 올 시즌 수원의 축구였다”고 덧붙였다.



‘정효볼’은 후방 자원에게도 공격 전개에 가담할 것을 요구했다. 골키퍼 김준홍에게는 공을 받는 각도와 터치까지 세밀하게 주문했고, 센터백 고종현은 한 경기에 9~10㎞를 뛸 정도로 많은 활동량을 소화했다. 수원이 K리그2 최소 실점 팀에 오른 데에는 두 선수의 활약도 컸다. 이 감독은 “두 선수가 없었다면 우승과 승격을 이루지 못했을 것”이라며 개인상 후보로 추천했다.



고종현의 성장은 구단의 미래를 생각하게 하는 대목이기도 하다. 수원 유소년 시스템을 거쳐 매탄고를 졸업한 그는 올 시즌 주전 수비수로 자리 잡으며 승격과 우승에 힘을 보탰다. 구단이 직접 키운 유망주가 1군의 핵심 전력으로 성장했다는 점에서 의미가 있다. 과거의 영광을 되찾으려는 수원에 선수 육성과 전력 강화는 함께 풀어야 할 과제다.



선수단은 이 감독의 일관된 지도 방식에 신뢰를 보냈다. 김준홍은 “감독님께서 먼저 솔선수범하며 일관성을 보여주시기 때문에 선수들도 그 말을 듣고 따라갈 수 있다”며 “경기를 이기거나 지는 결과보다 경기력과 우리가 준비한 것을 경기장에서 얼마나 보여줬는지를 강조하신다”고 말했다. 이어 이 감독을 “축구에 미쳐 있는 분”이라고 표현하며 “전술적인 부분뿐 아니라 팀원을 대하는 태도와 경기를 준비하는 자세도 많이 배웠다”고 덧붙였다.



수원은 이제 K리그1에서 새로운 시험대에 오른다. 이 감독은 자신이 구상한 축구의 완성도를 묻는 말에 “지금은 52% 정도라고 생각한다”며 “나머지 48%는 함께 있는 동안 계속 채우기 위해 노력하겠다”고 답했다. 김준홍도 “올해 정말 기쁘지만 주변에서 올해보다 내년이 더 기대된다는 말을 많이 들었다”며 “내년을 위해 다시 잘 준비해야 한다”고 각오를 다졌다.



팬들의 기다림도 수원이 되찾은 무대에 함께한다. K리그2에 머무는 동안에도 수원의 관중 동원력은 좀처럼 식지 않았다. 승격을 확정한 용인전에는 2만3135명이 경기장을 찾았고, 시즌 개막전에는 2만4071명이 입장해 K리그2 역대 최다 관중 기록을 세웠다. 이날 미디어데이 현장에도 파란색 유니폼을 갖춰 입은 팬 46명이 참석했다. 이들은 이정효 감독과 선수단이 등장하자 박수와 환호성으로 맞이하며 뜨거운 응원을 보냈다.



이 감독은 팬들에게 새로운 기대를 안겼다는 점에도 의미를 뒀다. 그는 “선수들 덕분에 올해를 잘 마무리했고, 내년에는 팬들이 설렘을 느끼며 ‘수원이 K리그1에서 어떻게 할까’ 기대할 수 있게 된 것 같다”고 말했다.

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