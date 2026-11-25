한국중부발전이 협력기업과 산업재해 예방을 위한 안전활동 성과와 우수사례를 공유하고 현장 중심의 안전관리 강화에 나섰다고 25일 밝혔다.

중부발전은 지난 24일 충남 보령베이스에서 임직원과 협력기업 관계자 등 150여명이 참석한 가운데 ‘안전동행 워크숍’을 개최했다.

중부발전은 지난 24일 충남 보령베이스에서 임직원과 협력기업 관계자 등 150여명이 참석한 가운데 ‘안전동행 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 고위험 작업장의 산업재해 예방을 위해 추진해 온 안전활동 성과와 우수사례를 공유하고자 마련됐다. 이날 행사에서는 중부발전과 협력기업 안전담당자로 구성된 상생안전 협의체 ‘팀 코미포(Team-KOMIPO)’의 안전활동 성과를 발표했다. 위험성평가가 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 추진 중인 표준화 사업의 중간 성과도 점검했다.

올해 중대재해 예방 활동에서 우수한 성과를 거둔 사업소와 협력기업에 대한 시상도 진행됐다. 협력기업 안전관리수준평가에서는 세종 상공에너지가 최우수상을, 보령 옵티멀에너지서비스와 수산인더스트리가 각각 우수상과 장려상을 받았다.

중부발전 자체 안전보건수준평가에서는 인천발전본부가 최우수상을, 신서천발전본부와 신보령발전본부가 각각 우수상과 장려상을 수상했다. 중부발전은 우수 사업소와 협력기업에 총 6500만원의 포상금을 전달하고 한 해 동안 안전활동에 기여한 상생안전 협의체 주요 관계자들에게 감사패를 수여했다.

이영조 중부발전 사장은 “현장에서 기울이는 작은 정성 하나가 동료의 감동을 이끌어내고 우리 일터의 안전문화를 바꾸며 결국 모두의 생명을 살릴 수 있다”고 강조했다.

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