김정관 산업통상부 장관이 8개월 넘게 이어지고 있는 석유 최고가격제와 관련해 휘발유와 경유 등 유종별로 출구전략을 달리하는 방안을 검토하고 있다고 밝혔다. 중동 정세와 국내 물가에 미치는 영향 등을 고려할 때 최고가격제를 당장 종료하기는 어렵지만, 향후 여건이 마련되면 단계적으로 정상화하겠다는 방침이다.

김 장관은 25일 정부세종청사에서 열린 기자간담회에서 석유 최고가격제의 유종별 출구전략을 고려하고 있는지를 묻는 질문에 “유종별 차이에 대해서는 고려하고 있다”며 “휘발유와 경유의 성격이 달라서 고려하고 있다”고 말했다.

다만 휘발유에 대한 최고가격제를 먼저 종료할 가능성을 묻는 질문에는 “일단 고려 중”이라며 “당장 뭘 하겠다는 것은 아니고 만약 하게 되면 방안 중 하나가 그런 방법이라는 것”이라고 답했다.

25일 김 장관이 정부세종청사에서 진행된 출입기자단 간담회에서 질문에 답하고 있다. 산업부 제공

김 장관은 최고가격제를 장기간 유지하는 데 대해서는 부정적인 입장을 내비쳤다. 그는 “저는 최고가격제를 하고 싶지 않다”며 “불가피하게 가져가고 있고 시기가 길어지면 안 된다는 생각을 가지고 있는데 지금은 (종료를) 못하겠다는 게 제 입장”이라고 말했다.

이어 “중동 상황이 진행되고 있고 유가가 안정되지 않고 있다”며 “적절한 기회가 오면 단계적으로라도 어떻게든 정상화하겠다는 생각을 갖고 있다”고 덧붙였다.

최고가격제의 물가 안정 효과도 제도 종료를 어렵게 하는 요인으로 꼽았다. 김 장관은 “물가 효과가 0.6%포인트라는 숫자가 나온 상황에서 민생 안정 등을 고려하면 (종료하기) 쉽지 않겠다”고 말했다.

최고가격제 시행에 따른 정유업계의 첫 정산 작업은 마무리 단계에 접어들었다.

김 장관은 정산 진행 상황에 대해 “정산이 거의 마무리된 상황이고 관련 내용들을 파인튜닝(미세 조정)하고 있다”며 “모두가 해피하지는 않지만 모두가 불행하지는 않을 것”이라고 말했다.

정산 결과에 정유업계가 반발할 가능성에 대해서는 “그 과정을 굉장히 오래 해온 상황이라 기업의 판단을 존중할 것”이라며 “이의신청이나 소송을 할 수 있는데 존중할 것”이라고 밝혔다.

다만 김 장관은 위기 상황에서 정유업계가 상당한 이익을 거두는 데 정부의 원유 수급 안정 노력도 기여했다는 점을 강조했다.

그는 “정유업계가 손실을 보는 구조가 아니라 최대치에 가까운 이익을 보고 있는 상황”이라며 “원유가 정상적으로 들어오게끔 국민들이 세금을 통해 지원한 부분이 있고 정유업계도 인정하고 있다”고 말했다. 이어 “원유가 안 들어왔으면 정유가 가능했겠느냐”며 “정유사도 노력했지만 저를 포함해서 정부도 엄청나게 노력했다”고 강조했다.

김 장관은 최고가격제를 시행하지 않았다면 국민의 유류비 부담이 가중되면서 정유업계를 향한 사회적 비판도 커졌을 것으로 봤다. 그는 “국민들은 기름값 때문에 고통받고 기름값에서 끝나는 게 아니라 물가까지 올랐으면 정유사에 바람직했을지 의문”이라고 말했다.

정산 기준에 대해서는 “첫 정산을 할 때부터 원가에서 적정 이익을 봐서 손해를 안 보게 하겠다고 한 것”이라며 “고시로 합의한 내용이라 그 수준에서 결과가 나올 것이고 어떻게 반응할지는 기업의 의견을 존중하겠다”고 밝혔다.

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