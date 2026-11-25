유통업계가 연말 선물 수요 잡기에 나섰다. 개인의 취향을 반영한 맞춤형 제품부터 한정판 패키지, 시즌 디저트와 겨울 레저 상품까지 선택지를 넓히고 있다.

사진 = 케이스티파이 제공

테크 라이프스타일 브랜드 케이스티파이는 연말을 맞아 맞춤형 선물 컬렉션 ‘홀리데이 기프트 가이드’를 선보였다. 스마트폰 케이스와 테크 액세서리를 취향에 따라 조합할 수 있도록 구성했다. 대표 제품은 물결무늬 디자인의 리플 케이스와 부드러운 그립감이 특징인 클라우드 케이스다.

홀리데이 한정판 번들 세트는 케이스에 리본·젤리 폰 팔찌, 그립 스탠드, 큐브 참 등을 자유롭게 조합할 수 있다. 구매 고객에게는 홀리데이 토트백과 비즈 스티커 팩을 선착순 증정한다. 리본과 체리, 레오파드 등 시즌 디자인도 마련했다. 제품을 개인 취향에 맞게 꾸미는 요소를 선물에 접목한 것이다.

뷰티업계는 피부관리 기기와 전용 앰플을 결합한 선물 상품으로 소비자를 공략하고 있다. 자신의 피부 고민에 맞춰 집에서 관리하려는 셀프뷰티 수요가 늘면서 관련 제품군도 다양해지는 추세다.

스타일 커머스 플랫폼 에이블리에 따르면 최근 한 달간(10월 17일~11월 15일) 플랫폼 내 ‘셀프뷰티’ 키워드 검색량은 전년 동기 대비 286% 증가했다. ‘홈케어’ 관련 상품 거래액도 81% 늘었다. 피부관리 기기 거래액은 29% 증가했으며, 두피케어 관련 상품 거래액도 461% 성장했다.

프라이빗 에스테틱 브랜드 톰(THOME)은 연말 한정 선물 패키지 ‘시그니처 홀리데이 에디션’을 출시했다. 초음파 뷰티 디바이스 ‘더 글로우 시그니처'와 보습·탄력 관리를 위한 앰플 2종, 전용 헤드 커버, 한정판 거울 등을 담았다. 붉은색 패키지에 크리스털 장식을 더해 선물용 상품으로 차별화했다.

호텔업계는 겨울철 제철 식재료와 이색적인 디저트를 활용한 시즌 상품을 내놓고 있다. 워커힐 호텔은 다음 달 1일부터 내년 4월 30일까지 더파빌리온에서 ‘러블리 스트로베리’ 프로모션을 진행한다.

이번 프로모션은 딸기와 주얼리의 이미지를 결합한 것이 특징이다. 보석함과 구두, 핸드백 등에서 영감을 얻은 딸기 디저트와 샌드위치, 샐러드 등 식사 메뉴를 함께 구성했다. 딸기 빙수와 생딸기 주스, 딸기 요거트 프라페 등 시즌 음료도 선보인다.

소노인터내셔널은 오는 27일 비발디파크 스키장과 겨울 테마파크 스노위랜드를 개장한다. 올해는 비닐 포대를 타고 내려오는 ‘스노위 포대 레이싱’과 가족이 함께 즐기는 회전 썰매, 빙어잡기 체험장 등 신규 콘텐츠를 추가했다. 스키장 정상 휴게소도 복합문화공간 ‘더블랙반’으로 새롭게 단장했다.

뷰티 브랜드 폴앤조 보떼는 다음 달 1일 크리스마스 한정판 ‘쇼콜라 컬렉션’을 출시한다. 초콜릿 향을 담은 핸드크림과 전용 파우치가 포함된 뷰티 미러, 펄감이 돋보이는 아이섀도 토퍼 등으로 구성했다. 브랜드 마스코트 고양이와 초콜릿 일러스트를 활용한 패키지로 시즌 분위기를 살렸다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지