“손바닥만 대면 인식이 되는 게 신기했습니다. 편리해서 상용화가 된다면 많이 쓰일 거라고 생각합니다.”

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘코리아 핀테크 위크 2026’에 마련된 네이버페이 부스를 방문한 엘라(26세, 여)씨는 이날 첫 선을 보인 장정맥 인증기술 ‘네이버페이 핸드사인(Npay Handsign)’에 대해 이렇게 평가했다.

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘코리아 핀테크 위크 2026’에 마련된 네이버페이 부스에서 기자가 이날 첫 선을 보인 장정맥 인증기술 ‘네이버페이 핸드사인(Npay Handsign)’을 직접 사용해보고 있다. 구예지 기자

네이버페이 핸드사인은 단말기에 손바닥을 대면 본인인증이 이뤄지는 방식으로 손바닥 아래 혈관을 근적외선으로 읽어낸다. 위·변조가 어렵고 조명이나 각도 등 환경 변수로부터 받는 영향이 상대적으로 낮다. 안면인식 기반의 ‘페이스사인(Facesign)’에 이은 차세대 생체인증기술이다.

현재 상용화를 목표로 더 많은 데이터를 쌓기 위해 네이버 직원들의 출퇴근에 해당 기술을 사용해 사내에서 검증 중이다. 현장에 있던 이승배 네이버페이 부사장(CTO)은 “올해는 어려울 것 같고 내년 상용화를 기대하고 있다”며 “실제 상용화 이후 얼마나 좋은 반응이 나올지가 걱정”이라고 말했다.

최근 금융권에서 잇따라 발생한 개인정보 유출과 관련한 우려에 대해서는 “철저히 관리하고 있다”고 설명했다. 이 부사장은 “최초로 정보를 획득하는 과정만 다르지 개인을 매칭하고 정보를 암호화해서 보관하는 것은 페이스사인과 거의 동일하다”며 “국제 인증을 기준으로 정보 유출이 발생하지 않도록 관리하고 있다”고 설명했다.

핸드사인보다 상용화가 먼저 된 페이스사인은 2019년 처음 출시됐다. 이후 2024년 경희대 서울캠퍼스 내 결제 수단으로 업계 최초 상용화를 시작한 데 이어 지난해 11월에는 오프라인 통합 단말기 ‘네이버페이 커넥트’ 가맹점으로 사용처를 넓혔다. 올해 6월 기준 10만개 가맹점에서 사용하고 있다.

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘코리아 핀테크 위크 2026’에 마련된 네이버페이 부스에 ‘네이버페이 보험금 청구’ 서비스와 ‘네이버페이 비즈 우리 가게 리포트’가 어떻게 작동하는지 설명하는 영상이 사영되고 있다. 구예지 기자

이날 부스에서는 페이스사인을 통해 이뤄진 결제가 개인과 소상공인의 금융 생활에 어떤 영향을 줄 수 있는지를 간접 체험할 수 있었다. 결제를 체험하고 나면 스마트폰 알림을 통해 네이버페이 보험금 청구 서비스로 연결해 실손24 자동 연동으로 서류 없이 간편하게 실손 보험을 청구하는 과정을 스크린으로 확인할 수 있다. 마이데이터를 기반으로 병·의원과 약국의 결제 내역을 확인하고 청구할 보험사와 보험금 수령 계좌를 자동으로 불러와 보험금 청구까지 몇 번의 터치로 빠르게 진행 가능하다.

네이버페이 커넥트를 사용하는 가맹점은 지난 달부터 무료 데이터 분석 서비스인 ‘Npay biz 우리 가게 리포트’를 받아볼 수 있다. 서비스에서는 크게 매출 현황 비교, 배달 주문 동향, 동종 업종 비교, 상권 변화 정보를 제공한다.

25일 서울 서초구 aT센터에서 열린 ‘코리아 핀테크 위크 2026’에 마련된 네이버페이 부스에 방문객들이 들러 설명을 듣고 있다. 구예지 기자

단말기에 기반을 둔 실시간 매출 현황 지표를 한 시간 단위로 확인하고, 이를 지난주 또는 요일 평균과 비교해 볼 수 있다. 이때, 우리 가게뿐 아니라 내가 속한 동네와 시군구·전국 단위의 전체적인 현황도 함께 제공돼 우리 가게만의 매출 변화인지 전반적인 흐름인지 등을 다각도에서 가늠해볼 수 있다. 배달이 활발한 식음료 업종 특성에 걸맞게 동네 배달 주문 현황도 1시간 단위로 제공된다.

박상진 Npay 대표는 “장정맥 인증기술부터 데이터 기반의 비즈니스 분석 리포트까지 결제 서비스가 새로운 기술과 금융 경험으로 확장될 수 있도록 투자를 지속하고 있다”며 “앞으로도 Npay를 통해 사용자와 소상공인에게 더 나은 경험을 선보일 수 있도록 새로운 시도를 이어 나갈 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지