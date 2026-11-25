여야가 25일 이용철 법무부 장관 후보자의 인사청문경과보고서 채택을 놓고 정면으로 맞섰다. 더불어민주당은 이 후보자가 새 형사사법체계를 안착시킬 적임자라며 27일 보고서를 채택하겠다는 방침이지만, 국민의힘은 이재명 대통령 사건의 공소취소 가능성을 열어 뒀다며 보고서 채택 거부와 자진 사퇴를 요구했다. 이태현 KBS 사장 후보자의 청문보고서 채택도 무산되면서 여야의 인사 검증 대치가 이어지고 있다.

이용철 법무부 장관 후보자가 24일 국회에서 열린 법제사법위원회의 법무부장관 인사청문회에서 눈을 감고 있다. 남정탁 기자

민주당 한병도 원내대표는 이날 국회 최고위원회의에서 전날 인사청문회를 마친 이 후보자에 대해 “국민의힘은 공소취소를 위한 인사라고 낙인찍어 공격했지만 정작 이 후보자는 청문회를 통해 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 뜻이 없다고 명확히 밝혔다”고 말했다. 이어 “철저한 검증 끝에 남은 것은 국민의힘의 비판을 위한 비판, 근거 없는 의혹 제기뿐”이라고 비판했다.



국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들도 성명을 내고 “이용철 후보자는 청문회서 새 형사사법체계 안착과 개혁을 완수할 자질과 뚝심을 보여줬다”고 평가했다.



반면 국민의힘은 이 후보자가 이 대통령 사건의 공소취소 지휘 가능성을 배제하지 않았다며 부적격 인사로 규정했다. 정점식 원내대표는 이날 국회 브리핑에서 전날 청문회를 “이재명 대통령 공소취소 추진 선포식”이라고 비판했다. 그는 “정성호 전 법무부 장관, 김승원 전 후보자에 비해 훨씬 더 노골적인 공소취소 의지를 확인할 수 있었다”며 “공소취소를 지휘하지 않겠다는 말을 끝내 거부했고 심지어 청와대로부터 공소취소 요청을 받았느냐는 부분에서도 답변을 거부했다”고 주장했다.



여야는 이 후보자의 동일한 답변을 놓고도 정반대로 해석했다. 민주당은 무리한 지휘권을 행사하지 않겠다는 발언을 공소취소 논란에 선을 그은 것으로 평가했지만, 국민의힘은 무리하지 않은 방식으로 공소취소를 추진할 여지를 남긴 답변이라고 주장했다. 정 원내대표는 “부적격하다는 인사청문보고서를 채택할 것이 아니라면 보고서 채택 자체를 거부할 것”이라고 밝혔다.



이태현 KBS 사장 후보자의 청문보고서 채택도 난항을 겪고 있다. 민주당 박성준 수석대변인은 최고위 후 기자들과 만나 보고서 채택이 무산됐다며 “오늘까지가 보고서 송부 시한이라고 한다. 다시 대통령께서 재송부 요청을 할 예정”이라고 밝혔다. 정 원내대표는 이 후보자에 대해서도 웨이브 경영 파탄의 책임을 거론하며 “100% 부적격 후보자”라고 비판하고 보고서 채택에 응하지 않겠다는 입장을 밝혔다.

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