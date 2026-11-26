김승연 한화그룹 회장이 지난해 5월 그룹에 편입된 아워홈의 사업장을 처음 방문해 글로벌 종합식품기업으로의 도약을 주문했다.

김 회장은 25일 서울 강서구 아워홈 마곡 식품연구센터를 찾아 제품 개발 현황과 품질 관리 체계를 점검하고 임직원들을 격려했다. 2020년 문을 연 마곡 식품연구센터는 원재료부터 제품 개발, 유통에 이르기까지 식품 연구와 품질 관리를 총괄하는 시설이다. 이날 방문에는 김 회장의 삼남인 김동선 한화M&S 미래전략총괄 사장도 동행했다.

김승연 한화그룹 회장(오른쪽)과 김동선 한화M&S 미래전략총괄 사장이 25일 아워홈 마곡 식품연구센터를 둘러보고 있다. 한화그룹 제공

김 회장은 식품안전실험실과 가정간편식(HMR)실험실, 아이스크림실험실 등을 둘러봤다. 특히 중금속과 항생물질, 식중독균 검사 과정을 지켜보며 식품 안전의 중요성을 강조했다. 김 회장은 “차별화된 맛을 개발하는 것 이상으로 중요한 것이 고객에게 안전한 식품을 제공하는 것”이라며 “식품안전에 대한 신뢰는 한 번 깨지면 회복이 어려운 만큼 최우선 순위로 둬 달라”고 당부했다. 제조·물류 현장의 안전 관리와 관련해서도 “그 어떤 경영 성과도 우리 임직원의 생명과 안위에 앞설 수 없다”며 적극적인 투자와 관행 개선을 주문했다.

한화그룹 편입 이후 아워홈의 경영 성과에 대해선 긍정적으로 평가했다. 아워홈은 올해 상반기 매출 1조4000억원, 영업이익 545억원을 기록하며 역대 최대 실적을 달성했다. 전년 동기 대비 각각 19%, 26% 증가한 수치다. 주력 사업인 단체급식 부문의 신규 수주가 이어지는 가운데 외식과 온라인 부문 매출도 늘었다.

김 회장은 “그룹 편입 이후 이뤄낸 역대 최대 실적은 우리가 함께 만들어낸 첫 번째 큰 성과이자 밝은 미래를 향한 신호탄”이라며 “여러분의 뜨거운 열정과 한화의 뛰어난 사업역량이 하나로 결집한다면 아워홈은 K푸드를 주도하는 더 큰 기업으로 도약할 것”이라고 말했다.

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