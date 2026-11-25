실직, 사업 실패, 질병은 누구에게나 찾아올 수 있지만, 그 충격은 공평하게 돌아가지 않는다. 소득과 자산이 적은 가구일수록 충격을 견디기 어렵고, 생계유지마저 곤란해질 수 있다. 재취업으로 소득이 조금 늘어도, 의료급여를 받지 못하게 될까 걱정이 앞선다. 경제적 취약 계층에 대해 위기를 맞는 순간에도, 다시 일어서는 과정에도 도움이 필요한 이유다.



2000년부터 시행된 국민기초생활보장제도는 그간 국민의 ‘최후 사회안전망’으로서 기본적 삶을 지키는 중요한 역할을 해왔다. 하지만 국민의 삶은 여전히 녹록지 않다. 경제성장의 과실이 고르게 돌아가지 않는 ‘K자형 양극화’로 소득과 자산 격차가 벌어지고 계층 간 이동은 더 어려워지고 있다. 상대적 빈곤율은 2021년 14.8%에서 2024년 15.3%로 높아졌고, 기준 중위소득 50% 이하 빈곤층도 2021년 325만명에서 2024년 394만명으로 증가했다.

정은경 보건복지부 장관

위기에 처한 가구를 제때 지원하고 국민의 기본생활을 보장하는 일은 무엇보다 중요한 국가적 해결 과제가 됐다. 정부가 올해 11월 마련한 ‘제4차 기초생활보장 종합계획(2027~2029)’은 이 같은 인식을 토대로 수립됐다. 양극화 완화에 방점을 둔 이번 계획은 내년부터 2029년까지 추진할 과제가 담겨 있다.



우선, 갑작스러운 위기가 빈곤으로 이어지지 않도록 예방적 보호체계를 강화한다. 내년부터 실직이나 폐업 등으로 생계가 어려워진 가구를 위해 긴급복지 ‘우선드림’을 신설한다. 이를 통해 읍·면·동 담당자가 현장 확인을 거쳐 30만원을 즉시 지급할 수 있다. 긴급복지 소득·재산 기준 완화 방안도 검토하여 경제적 취약계층을 더욱 두껍게 보호한다.



기본생활 보장도 한층 강화한다. 현재 기준 중위소득의 32% 이하 가구에 지급되는 생계급여의 지급 기준을 2028년부터 매년 1%포인트씩 높여 2030년 35%까지 높여 나갈 계획이다. 주거급여 선정 기준도 50%까지 단계적으로 높이고, 의료급여 수급자는 사후적 의료비 위주의 지원체계에서 탈피해, 검진·질병 예방, 치료 및 회복, 안정적 일상 복귀까지 이어지도록 지원한다.



생활이 어려워도 지원받지 못하는 사각지대도 줄여나간다. 지금은 중증장애인 가구에 일정 수준 이상의 소득과 재산이 있는 부양의무자가 있으면 생계·의료급여를 받지 못한다. 그러나 내년 하반기부터는 중증장애인 가구는 부양의무자가 있어도 생계·의료급여를 받을 수 있다. 또한 당장 생활비로 쓰기 어려운 자동차와 주택 등 재산의 소득환산 기준도 실제 생활 여건을 세심하게 살펴 합리적으로 개선해 나가겠다.



일해서 얻은 소득이 자립으로 이어지도록 돕겠다. 소득이 생겼다고 갑자기 지원이 끊기면 자립 기반을 제대로 쌓지 못해 빈곤에서 벗어나기 어려워진다. 이를 고려해 취업 등으로 소득이 늘어 선정 기준을 초과해도 일정 기간 의료급여를 제공하는 ‘자립이행 특례’를 도입한다. 근로소득공제와 맞춤형 자활지원 역시 강화하고, 청년내일저축계좌 등 자산형성 지원도 확대해 나가겠다.



아울러 위기 상황에서 스스로 생계급여를 신청하기 어려운 분들은 담당 공무원이 직권으로 신청할 수 있도록 한다. 인공지능(AI)을 활용해 복지급여 신청과 조사 등 행정절차를 효율화한다. 담당 공무원이 위기 가구 발굴과 상담에 더욱 집중할 수 있도록 하겠다.



모든 정책은 국민이 체감할 수 있는 성과로 나타나야 비로소 완성된다. 기초생활보장제도가 국민 누구나 안심하고 내일을 준비하는 ‘모두의 복지’이자 ‘든든한 안전매트’가 되도록 최선을 다하겠다.

정은경 보건복지부 장관

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지