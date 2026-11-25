이번 달 공정거래위원회가 시장지배적 사업자의 가격남용 규제를 강화하는 공정거래법 시행령 개정안을 입법예고했다. 현행 법률은 부당한 가격 결정·유지·변경을 금지하지만 시행령은 가격 변경을 중심으로 규정하고 있다. 개정안은 가격 결정과 유지도 규제 대상에 넣고, 가격 상승의 판단기준도 ‘현저하게’에서 ‘상당하게’로 완화한다. 법령 간 불일치를 해소하려는 취지는 이해되지만 가격 남용 규제에는 신중한 접근이 필요하다.



미국은 독점기업이 높은 가격을 받는다는 이유만으로 반독점법을 적용하지 않는다. 경쟁자를 배제하거나 독점력을 부당하게 획득·유지하는 행위만 규제한다. 정당한 경쟁과 혁신으로 얻은 높은 수익은 그에 대한 보상이라는 철학 때문이다. 미국 연방대법원은 2004년 트링코(Trinko) 사건에서 독점가격에 대한 기대가 혁신과 투자의 중요한 유인이며, 반경쟁적 행위 없는 독점력 보유는 위법하지 않다고 밝혔다. 빌 베어 전 반독점차관보도 같은 취지로 발표하였다. 미국의 이런 입장은 소비자 보호를 명목으로 정부가 가격에 직접 개입하면 혁신의 싹을 자르고, 과잉 집행의 부작용이 소비자 보호의 이익보다 클 수 있다는 우려 때문이다.

김형배 법무법인 율촌 고문 연세대 법무·경제대학원 겸임교수

반면 유럽은 과도한 가격 자체를 남용으로 규제할 수 있지만 실제 집행에서는 높은 입증의 벽에 부딪혔다. 1978년 유나이티드 브랜즈(United Brands) 사건에서 유럽사법재판소는 가격의 부당성이 충분히 입증되지 않았다며 집행위원회의 처분을 취소했다. 2004년 헬싱보리 항만 사건에서도 집행위원회는 높은 이용료만으로는 남용을 인정하기 어렵다며 신고를 기각했다. 하지만 제재가 유지된 사례도 있다. 1986년 브리티시 레일랜드(British Leyland) 사건은 법률상 독점된 자동차 인증서비스의 과도한 수수료가 문제였다. 2020년 이탈리아 아스펜(Aspen) 사건은 대체재가 부족한 필수 항암제 가격을 300∼1500% 올리며 공급 중단까지 압박한 사례이고, 같은 해 덴마크 CD파마 사건은 필수 의약품의 일시적 공급 부족을 틈타 가격을 약 2000% 올린 사례다. 모두 법률상 독점권, 필수 의약품, 대체재 부족, 공급 중단 압박 같은 특별한 사정이 있었다. 이런 사정들은 EU경쟁법의 필수요건은 아니지만, 일반적인 시장에서 높은 가격 자체를 규제하기가 얼마나 어려운지 보여준다.



경제학적으로 가격은 원가에 일정한 이윤을 더한 단순한 숫자가 아니라 수요와 공급, 투자위험, 혁신에 대한 보상이 반영된 복잡한 결과다. 원가와 판매가격의 차이가 크거나 다른 나라보다 비싸다는 이유만으로 부당하다고 단정할 수 없고, 적정가격을 행정기관이 객관적으로 산정하기도 어렵다.



따라서 시행령을 개정하더라도 위법성 판단의 예측 가능성을 높이는 장치가 필요하다. 가격과 비용의 비교 방법, 합리적 이윤의 범위, 비교시장 선정 기준, 투자·혁신에 따른 정당화 사유, 대체재와 신규 진입 가능성 등을 최대한 명확히 제시해야 한다. 정상적인 경쟁과 혁신의 성과까지 위축되지 않도록 가격 남용 규제는 엄격한 입증을 전제로 운용되어야 한다.



부당한 독점력의 형성과 유지는 엄정하게 규제해야 한다. 그러나 정당한 경쟁으로 얻은 시장지배력에 대한 보상까지 제한해서는 안 된다. 독점가격이 문제라면 가격에 대한 정부의 직접 개입보다는 진입장벽을 없애고 경쟁구조를 조성하는 것이 우선이다.

김형배 법무법인 율촌 고문 연세대 법무·경제대학원 겸임교수

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지