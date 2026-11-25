HD현대가 임직원의 급여 기부로 출범한 HD현대1%나눔재단을 통해 장애인과 보호아동, 독거노인 등 사회 취약계층의 자립과 복지 사각지대 해소에 나섰다.



HD현대1%나눔재단은 2011년 국내 대기업 최초로 임직원들이 급여의 1%를 기부하기로 뜻을 모아 설립한 ‘현대오일뱅크1%나눔재단’에서 출발했다. 2020년 그룹 전 계열사로 참여를 확대했다.

HD현대1%나눔재단과 국립공원공단이 개최한 ‘중증장애인 생물표본 제작 성과 전시회’에서 관람객들이 표본을 살펴보고 있다. HD현대 제공

재단은 2023년부터 사회문제 해결에 헌신하는 시민 영웅을 발굴·지원하는 ‘HD현대아너상’을 운영하고 있다. 올해는 HD현대아너상과 HD현대1%나눔상 등 2개 부문으로 개편했으며, 각각 성가복지병원과 김인권씨를 수상자로 선정했다.



장애인의 경제적 자립을 위한 지원도 이어가고 있다. 2024년부터 화가를 꿈꾸는 장애인을 위한 ‘마스터피스제작소’ 사업을 후원하고 있다. 지금까지 장애인 145명에게 미술교육을 제공하고 5차례 전시회 개최를 지원했다. 이 중 9명은 취업 연계를 통해 화가로 활동하게 됐다. 중증장애인을 생물표본제작사로 양성하는 사업도 추진 중이다.



아동보호시설의 노후 환경을 개선하는 ‘드림 플레이스’ 사업을 통해 지난해까지 전국 64개 시설을 지원했으며 올해 11곳을 추가로 지원할 계획이다. 난치병 환아의 소원 성취를 돕는 ‘메이크어위시 프로젝트’도 진행하고 있다. 지난해 12월부터는 독거노인과 장애인 등이 모바일 앱을 통해 도움을 요청하면 지역주민 활동가가 방문해 돌봄을 제공하는 ‘잠깐돌봄’ 사업을 시작했다.



재단은 2012년부터 전국 12개 노인종합복지관 등과 협력해 저소득층 노인 등에게 무료 점심을 제공하는 ‘행복한끼’ 사업도 운영하고 있다. HD현대는 2006년부터 매년 연말 성금을 기탁하고 있으며 긴급구호기금 ‘HD119’를 통해 재난 피해 지역의 복구도 지원하고 있다. 재단은 이 같은 나눔문화 확산의 공로를 인정받아 지난달 적십자인도주의 활동유공 대통령표창을 받았다.

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