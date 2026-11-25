장병호 한화투자증권 대표는 서민금융진흥원이 주관하는 ‘사람 살리는 금융’ 릴레이 캠페인에 동참하는 등 금융취약계층 보호에 적극 나서고 있다.



25일 한화투자증권에 따르면 사람 살리는 금융 릴레이 캠페인은 불법사금융 피해 예방과 금융취약계층 보호의 중요성을 알리고, 포용금융의 가치를 사회 전반으로 확산하기 위한 민관 합동 릴레이 활동이다.

‘사람 살리는 금융’ 릴레이 캠페인에 참여한 장병호 한화투자증권 대표. 한화투자증권 제공

지난 7월 김은경 서민금융진흥원장을 첫 주자로 시작된 캠페인은 불법사금융 피해를 막고 금융취약계층을 보호하기 위해 진행된다. 지목받은 사람이 “더 이상 불법사금융에 내몰리지 않도록 ‘사람 살리는 금융’이 지키겠습니다”라는 메시지를 전하고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 캠페인을 이어간다.



김기현 키움투자자산운용 대표이사의 지목을 받아 이번 캠페인에 참여한 장 대표는 다음 참여자로 김종민 메리츠증권 대표이사를 지목했다.



이번 캠페인은 금융을 매개로 다양한 구성원들이 함께 성장하는 사회를 지향하는 한화투자증권의 사회공헌 철학과도 맞닿아 있다.



한화투자증권은 2018년부터 특성화고 학생들의 경제적 자립과 금융 교육을 지원하는 ‘투게더 플러스’ 금융·취업 멘토링 프로그램을 매년 운영하고 있으며, 올해는 중장년층에게 스마트기기를 활용해 디지털 금융과 인공지능(AI)을 교육하는 ‘디지털 나눔 사회공헌’ 활동을 펼치기도 했다.



장 대표는 “이번 캠페인이 금융취약계층을 위한 우리 사회의 관심을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 금융소비자가 불법사금융에 내몰리지 않고 안전하게 금융서비스를 이용할 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다”고 밝혔다.

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