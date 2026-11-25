CJ문화재단이 지원한 국내 창작 뮤지컬들이 일본·중국에 이어 영국과 미국 등으로 확대 진출하고 있다. 현지 라이선스 공연과 도시별 투어, 쇼케이스 등 진출 방식도 다양해지고 있다.



CJ문화재단은 올해 설립 20주년을 맞아 창작 뮤지컬 지원사업 ‘스테이지업’을 통해 신진 창작자의 작품 개발부터 국내외 시장 진출까지 지원하고 있다. 2010년 시작된 스테이지업은 창작지원금과 전문가 컨설팅, 제작사 연결 등을 제공하는 사업이다. 본공연 계약이나 해외 진출 시 추가 지원금도 지급한다. 지금까지 81편의 작품 개발을 지원했으며 이 중 27편이 본공연으로 제작됐다. 올해 제10회 한국뮤지컬어워즈에서는 창작 생태계 활성화에 기여한 공로로 공로상을 받았다.

지난 10월 영국 런던에서 진행한 뮤지컬 ‘홍련’의 쇼케이스 모습. 마틴엔터테인먼트

대표적인 작품은 2010년 선정작 ‘여신님이 보고 계셔’다. 2014년 일본 도쿄 공연과 2023년 중국 라이선스 공연에 이어 지난달 영국 런던에서 두 번째 쇼케이스를 열었다. 내년 영국 본공연을 목표로 작품을 개발하고 있다.



2022년 선정작 ‘홍련’은 지난해 중국 상하이에서 라이선스 공연을 시작해 올해 5∼10월 중국 24개 도시에서 36차례 투어 공연을 진행했다. ‘라흐 헤스트(2020년)’는 미국 뉴욕에서 리딩 쇼케이스를 열고 일본에서 라이선스 공연을 선보였다.



최근 선정작들의 해외 진출도 이어지고 있다. ‘프라테르니테’는 지난 20일 중국 상하이에서 라이선스 공연을 시작했다. ‘아! 경숙씨!’는 지난 12일 영국 런던에서 쇼케이스를 열었다.



국내에서는 ‘여신님이 보고 계셔’가 지난 24일부터 아홉 번째 시즌을, ‘풍월주’가 다음 달 9일부터 일곱 번째 시즌을 시작한다. CJ문화재단 관계자는 “창작자의 작품 개발부터 공연화, 국내외 시장 진출까지 이어지는 여정을 실질적으로 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지