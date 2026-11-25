(서울=연합뉴스) 임화영 기자 = 12·3 비상계엄 사태 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는 추경호 대구시장이 18일 서울중앙지법에서 열린 1심 선고에서 무죄를 받은 뒤 입장을 밝히고 있다. 2026.11.18 hwayoung7@yna.co.kr

조은석 내란 특별검사팀이 추경호 대구시장의 내란 혐의 1심 무죄 판결에 내란죄 판단의 핵심 요소인 국헌문란 목적 인식에 대한 판단이 없다며 항소했다.



25일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 서울중앙지법 형사합의34부(한성진 부장판사)에 사실오인·법리오해를 이유로 항소장을 제출했다.



특검팀은 "국헌문란 목적의 인식 여부는 내란죄 유무죄 판단의 핵심이자 출발점인데 원심 판단에 언급 자체가 없다"며 한덕수 전 국무총리의 상고심 판결을 언급한 것으로 전해졌다.



앞서 대법원 전원합의체는 한 전 총리 사건 상고심에서 국헌문란 목적이 인정되려면 국헌문란 가능성을 미필적으로 인식하고 그 실현을 지향하면서 최소한 그런 결과를 용인하려는 의사가 있어야 한다고 했다.



특검팀은 추 시장이 비상계엄 당시 한 전 총리와 통화하면서 국헌문란 가능성을 인식했고 이를 용인·지향할 수밖에 없었다고 봤다.



내란 중요임무 종사 혐의는 내란 우두머리의 승낙 요구가 필요하지 않은데, 1심은 윤석열 전 대통령의 계엄해제 의결 저지 요청과 추 시장의 승낙을 구성요소로 보고 무죄를 선고했다는 점도 지적했다.



한 전 총리의 국무위원 서명 요구나 박성재 전 법무부 장관의 출국금지팀 출근 지시 등도 윤 전 대통령 요청에 따른 것이 아니라 자발적으로 이뤄졌지만 혐의가 인정됐다는 취지다.



특검팀은 당시 원내대표 지위에 있던 추 시장이 비상계엄 저지를 위해선 국회의 계엄해제 의결이 필수라는 사실을 알 수 있었다고 봤다.



또한 한동훈 당시 당대표가 비상계엄이 위헌·위법하다고 공표하고 본회의장 집결을 독려한 상황에서 추 시장이 의원총회를 명목으로 당사 집결을 공지한 것은 일반 의원들 입장에서는 당대표 지시를 따르지 말라는 요구로 받아들일 수밖에 없다고도 지적했다.



앞서 지난 18일 1심 재판부는 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결을 방해한 혐의(내란 중요임무 종사)로 재판에 넘겨진 추 시장에게 무죄를 선고했다.



추경호 시장은 계엄 당시 윤석열 전 대통령으로부터 전화로 협조 요청을 받고 여당 원내 대표로서 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회→당사→국회→당사로 세 차례 변경해 다른 의원들의 계엄 해제표결 참여를 방해한 혐의로 불구속 기소됐다.



하지만 1심은 윤 전 대통령이 추 시장에게 계엄 해제표결 저지를 요청했다고 보기 어렵다고 판단했다.



또 추 시장이 비상계엄 선포를 미리 알지 못했고, 윤 전 대통령과 통화 이후 김용현 전 국방부 장관 등과 연락하거나 접촉했다는 증거도 없다고 봤다.



설령 윤 전 대통령의 요청이 있었다고 해도 추 시장이 이를 승낙했다는 점이 입증되지 않았다고 덧붙였다.



추 시장은 무죄 선고 직후 "법과 원칙에 따라 공정한 판결을 해주신 재판부에 감사드린다"며 "앞으로 (대구) 시정을 챙기는 데 혼신의 힘을 다할 것"이라고 밝혔다.

<연합>

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