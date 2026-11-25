(서울=연합뉴스) 이동해 기자 = 이용철 법무부 장관 후보자가 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다. 2026.11.24 eastsea@yna.co.kr

더불어민주당은 국회 인사청문회를 마친 이용철 법무부 장관 후보자에 대해 25일 '새로운 형사사법체계를 안착시킬 적임자'라면서 '적격' 입장을 밝혔다.



국회 법제사법위원회 소속 민주당 의원들은 이날 성명을 내고 전날 인사청문회를 마친 이 후보자에 대해 "새 형사사법체계 안착과 개혁을 완수할 자질과 뚝심을 보여줬다"고 밝혔다.



이어 "이 후보자는 참여정부에서부터 검찰·사법개혁을 설계해온 전문가"라며 "사법개혁위원회 간사로 공판중심주의 확대, 양형위원회 설립, 국민참여재판 신설 등을 제안했고 실제로 이뤄졌다"고 전했다.



또 청문회 과정에서 국민의힘이 제기한 이재명 대통령 공소 취소와 대장동 사업 관여 의혹에는 "근거 없이 제기된 정치공세에 불과했다는 점도 명확히 드러났다"며 "청문회에서 국민의힘도 '큰 거 한 방은 없다, 인정합니다'라고도 밝혔다"고 강조했다.



그러면서 "청문회를 통해 후보자의 역량이 충분히 검증된 만큼, 이제 국회가 뒷받침할 차례"라며 "민주당 법사위원 일동은 인사청문경과보고서를 채택해 새로운 형사사법체계가 현장에 안착하고 범죄 피해자들을 더욱 두텁게 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.



한병도 원내대표도 이날 최고위원회의에서 "국민의힘은 공소 취소를 위한 인사라고 낙인찍어 공격했지만 정작 후보자는 청문회를 통해 국민이 납득하기 어려운 무리한 지휘권을 행사할 뜻이 없다고 명확히 밝혔다"며 "철저한 검증 끝에 남은 것은 국민의힘의 비판을 위한 비판, 근거 없는 의혹 제기뿐"이라고 비판했다.



이주희 원내대변인도 서면브리핑을 통해 "어제 청문회에서 국민의힘도 장관직 수행에 결격사유가 될 만한 큰 문제는 없다고 인정했다"며 "국민의힘의 무리한 먼지 털이식 공세는 후보자의 흔들림 없는 소신과 확고한 원칙을 더욱 부각하는 역설만 낳았다"고 지적했다.



민주당은 이런 판단에 따라 27일 법사위 전체회의를 열고 이 후보자에 대한 인사청문경과보고서를 채택할 방침이다.



다만 국민의힘은 부적격 입장을 담은 보고서만 합의 채택할 수 있다는 입장이다.



이에 따라 민주당이 단독으로 보고서를 채택할 것으로 전망된다.



한편 민주당은 조작기소 특검 후보자 추천을 기한인 26일에 자당 몫 후보자를 추천할 계획이다.



박성준 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 브리핑에서 "원내에서 2∼3명 거론됐는데 그중 한명을 내일 추천할 것으로 본다"고 전했다.



특검은 교섭단체인 민주당 및 국민의힘, 비교섭단체 중 의원 수가 가장 많은 조국혁신당이 1명씩 추천한다.



다만 조작기소 특검에 반대하는 국민의힘은 특검 후보자 추천도 하지 않는다는 입장이다.



이에 따라 이재명 대통령은 민주당 및 조국혁신당이 추천한 후보자 가운데 1명을 특검으로 임명할 것으로 전망된다.

<연합>

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