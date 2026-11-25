전북도교육청이 스마트안경 등 첨단기기를 활용한 내신시험 부정행위를 막기 위해 도내 고등학교에 금속 탐지기 총 396대를 지원하고 시험 관리·감독을 강화한다. 스마트기기 활용 부정행위가 적발되면 당일 응시한 모든 과목을 0점 처리하고 최대 퇴학까지 가능하게 징계 기준도 강화한다.

전북교육청은 교육부의 중등학교 내신평가 스마트기기 활용 부정행위 대응 방안에 따라 올해 고교 2학기 2차 정기시험부터 강화된 시험 관리 방안을 적용한다.

전북교육청은 교육부의 중등학교 내신평가 스마트기기 활용 부정행위 대응 방안에 따라 올해 고교 2학기 2차 정기시험부터 강화된 시험 관리 방안을 적용한다고 25일 밝혔다.

시험 관리 강화 방안은 전자기기 반입 차단과 초소형 카메라 등 사용 방지, 통신 신호 점검, 부정행위 성적 처리 및 징계 강화 등이다.

이에 따라 시험 전 휴대전화를 비롯한 모든 전자기기를 수거하고 가방은 시험실과 분리된 장소에 보관하도록 한다. 학생들은 평소 생활하는 교실이 아닌 다른 교실에서 시험을 치르며 책상 서랍과 사물함도 사전에 정리해야 한다.

금속 탐지기를 활용한 전수검사도 시행한다. 이를 위해 도내 132개 고교에 학교당 3대씩 총 396대의 금속 탐지기를 지원했다. 지난 23일 정기시험을 시작한 20개 학교에 우선 배부한 데 이어 24일 나머지 112개 학교에 전달했다. 학생들은 시험실 입실 전 또는 시험 직후 점검을 받으며, 화장실 이용 후 재입실하는 학생도 추가 점검 대상이다. 학생과 학부모에게 전수검사의 취지와 필요성, 점검 방법 등을 사전에 안내하고 동의받도록 했다.

전북 지역 고교 학생평가 업무 담당자와 교감·교장, 교육지원청 담당 장학사 등이 24일 전북도교육청이 마련한 고등학교 학생평가 운영 및 선행교육 예방 연수에 임하고 있다. 전북도교육청 제공

초소형 카메라 등을 활용한 부정행위를 막기 위해 단추가 없는 일상복이나 체육복 착용을 권고하고, 매 교시 안경과 복장을 점검한다. 단추 부착용 스티커를 활용하고 필기구도 일괄 지급한다. 시험 당일 학교 무선인터넷을 차단하고 시험 중 와이파이와 블루투스 등 이상 통신 신호를 지속적으로 점검한다.

스마트기기 활용 부정행위가 적발되면 해당 과목뿐 아니라 적발 당일 응시한 모든 과목의 성적을 0점 처리하도록 했다. 학교 규정 개정을 통해 최소 출석정지에서 최대 퇴학까지 징계할 수 있도록 권고하고, 시험지에도 관련 경고 문구를 삽입하도록 했다.

이미 정기시험이 시작됐거나 시험을 앞둔 고교 3학년은 즉시 적용 가능한 조치를 우선 시행하고, 금속 탐지기 전수검사 등 준비가 필요한 사항은 수능 시험 관리 매뉴얼에 준해 탄력적으로 운영한다.

전북교육청은 전날 고교 학생평가 업무 담당자와 교감·교장, 교육지원청 담당 장학사 등 300여명을 대상으로 연수를 통해 학교별 필수 이행 사항과 준비 물품, 부정행위 발생 시 처리 절차 등을 안내했다. 앞으로 고교 1·2학년 정기시험에 대비한 추가 물품 확보와 시험 관리 지원을 이어가고 중학교에도 관리·감독 강화 방안을 안내할 계획이다.

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