대구도시개발공사는 ‘2026년 대한민국 주거복지 실천대상’에서 시민 체감형 주거복지 정책과 현장 중심의 주거 안전망 구축 성과를 인정받아 우수상을 받았다고 25일 밝혔다.

공사는 집을 시민의 삶을 보듬는 안식처이자 자립의 출발선으로 규정하고, 생애주기와 가구 특성에 맞춘 주거복지를 실현해 왔다. 2023년 1월 대구시 주거복지센터를 공공위탁받아 원스톱 지원체계를 구축함으로써 주거 취약계층의 문턱을 낮추고 공공성과 효율성을 높였다는 평가다.

‘2026년 대한민국 주거복지 실천대상’ 우수상을 수상한 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 대구도시개발공사 제공

계층별 주거비 경감을 위한 맞춤형 정책도 돋보였다. ‘복현 청아람 행복주택’의 청년 배정 비율을 70%로 확대하고 ‘안심 청아람 더 영’의 청년 공급 물량을 늘렸다. 장기 미임대주택의 경우 소득 요건을 완화하고 보증금과 임대료를 50% 감면해 입주 기회를 넓혔다. 이와 함께 △영구임대 계절별 관리비 지원 △보증금 무이자 분할 상환 △청년 매입임대 필수 가전 배치 △출산 가구 동∙호 변경 및 양육용품 지원 등 생활 밀착형 정책을 전개했다.

위기가구 보호를 위한 안전망도 촘촘히 짰다. 폭염 속 쪽방 거주민에게 임시거주 매입임대주택을 제공하고, 범죄 피해자에게는 긴급주택을 지원했다. 퇴원 고령자 대상 단기회복형 ‘중간집’ 운영과 자립준비청년 보금자리 우선 공급을 통해 취약계층의 안정적인 자립도 뒷받침했다.

첨단 기술과 친환경 요소를 접목한 주거 환경 개선 성과도 거뒀다. 달서구 상인비둘기아파트 2824세대에 ‘스마트 수도원격 검침 시스템’과 ‘KT 인공지능(AI) 케어콜’을 연계해 고독사 예방 체계를 가동했다. 노후 임대주택 그린리모델링 사업으로는 온실가스를 20% 이상 감축하고 입주민 만족도 92%를 달성했다. 아울러 매입임대 범죄예방우수시설(CPTED) 인증, 전세임대 신용보험 지원, 화재보험 확대 및 소화기 보급으로 주거 안전성을 한층 강화했다.

이재용 공사 사장은 “이번 수상은 청년부터 취약계층까지 시민의 삶 전반을 살피며 맞춤형 주거복지 정책을 꾸준히 추진해 온 임직원 모두의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 단순한 주택 공급을 넘어 시민의 삶 전체를 보듬으며 안심하고 살 수 있는 행복한 도시 대구를 만들어 가겠다”고 말했다.

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