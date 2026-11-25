코에 끼우기만 해도 코로나19 등 호흡기 질환을 예방할 수 있다고 홍보한 마스크 제조·유통업체 대표가 항소심에서도 벌금형을 선고받았다.

광주고법 전주재판부 형사1부(부장판사 정문경)는 25일 의료기기법 위반 혐의로 기소된 A(72)씨와 검사의 항소를 모두 기각하고 벌금 2000만원을 선고한 원심을 유지했다. A씨 가족이 운영하는 의료기기 제조업체에도 원심대로 벌금 500만원을 선고했다.

A씨는 2021년부터 2023년까지 식품의약품안전처에 신고하지 않고 의료기기인 ‘코고리 마스크’를 제조·판매한 혐의로 기소됐다. 그는 해당 제품을 콧구멍 사이에 끼우는 것만으로 코로나19 등 호흡기 질환을 예방할 수 있다고 홍보했다.

그러나 제품의 호흡기 질환 예방 효능은 과학적으로 입증되지 않았으며, 2024년 첫 재판 이전까지 판매된 제품은 3개에 그친 것으로 파악됐다. 현행법상 의료기기는 관련 기관의 허가·인증을 받거나 신고해야 하며, 허가·인증·신고한 내용과 다른 효능·효과를 광고할 수 없다.

A씨는 줄곧 자신이 제조한 기기의 호흡기 질환 예방 효과를 주장해 왔으며, 법정에서도 ‘발명가’라고 적힌 모자와 코고리 마스크를 직접 착용한 채 재판에 임했다.

항소심 재판부는 “원심은 피고인에게 유불리한 사정을 종합적으로 고려해 정한 형량이 너무 가볍거나 무거워 부당하다고 보기 어렵다”고 기각 이유를 밝혔다.

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