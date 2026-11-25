“몇 년째 같은 일만 하다 보니 이게 맞나 싶은 생각이 들더라. 등산이라도 가서 머리를 비우고 올까 한다.”

국내의 한 직장인 익명 온라인 커뮤니티에 최근 이 같은 고민글이 올라왔다. 여러 채용공고를 살펴보고 있지만 마음이 끌리는 곳은 없고, 현재 직장에 머물러 있자니 발전한다는 느낌도 들지 않는다는 어느 직장인의 고민이다. 경력직 이직도 쉽지 않은 것 같다는 이 글에는 이직을 서두르기보다 현재의 경력을 돌아보라는 조언과 비슷한 고민을 겪고 있다는 반응 등이 이어졌다.

HR업계 등에 따르면 직장인들의 이직 고민은 계절의 변화와 맞물리는 분위기다. 기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’로 생성한 이미지

25일 HR업계 등에 따르면 직장인들의 이직 고민은 계절의 변화와 맞물리는 분위기다. 봄부터 여름까지 채용공고와 합격자 수가 늘어나는가 하면, 가을에는 경력직을 중심으로 이력서를 정비하며 새로운 기회를 살피는 움직임이 포착된다. 이직에도 나름의 ‘제철’이 있는 셈이다.

앞서 인공지능(AI) 기반 커리어 플랫폼 원티드랩이 2021년 자사 채용 데이터를 분석한 결과, 3월부터 8월까지가 이직 활동이 활발한 시기로 나타났다. 월별 채용공고 수와 합격자 수를 계절성 지수로 분석한 결과 3월에는 두 지표가 모두 평균을 웃돌았다. 5월에는 채용공고 수와 합격자 수가 모두 평균 아래로 내려갔다가 7월에 다시 상승했다.

원티드랩은 연초 연봉 협상 이후 이직을 결심하는 직장인이 많고, 여름휴가를 활용하면 면접 일정을 잡기 편하다는 점을 배경으로 꼽았다.

올가을에는 고연차 직장인들의 이직 준비 움직임이 눈에 띈다.

AI·데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아(운영법인 웍스피어)가 올해 9~10월 자사 회원들의 이력서 업데이트와 입사지원 데이터를 분석한 결과, 경력직 회원의 이력서 업데이트 건수는 지난해 같은 기간보다 5.3% 증가했다고 25일 밝혔다. 특히 7년 차 이상 직장인의 업데이트 건수는 전년 동기 대비 12.2% 늘었다.

연차별로는 7~9년 차가 10.3%, 10~14년 차가 12.2%, 15년 차 이상이 13.5% 증가했다. 반면 1~3년 차는 4.9% 감소해 경력에 따라 이직 준비 움직임이 엇갈렸다.

입사지원에서도 7년 차 이상 경력직의 비중이 지난해 51.6%에서 올해 53.4%로 높아졌다. 연차 구간별로는 15년 차 이상이 전체 지원의 26.6%를 차지해 가장 많았다.

기업들의 경력직 채용 수요도 커졌다.

웍스피어가 잡코리아 채용공고를 분석한 결과 올해 1~10월 경력 15년 이상을 요구한 채용공고는 전년 동기보다 30% 증가했다. 경력직 공고 전체 증가율인 11.5%를 크게 웃돌았다.

AI도입으로 업무 방식이 빠르게 바뀌면서 실무에 바로 투입할 수 있는 경력 인재를 찾는 기업이 늘어난 영향으로 풀이된다.

잡코리아 관계자는 “가을 이직 시즌을 맞아 경력과 노하우를 갖춘 7년 차 이상 경력직 인재들이 적극적으로 이력서를 정비하며 다음 스텝을 준비하는 모습이 확인됐다”며 “당분간 경력직 인재의 이동이 활발할 것”이라고 말했다.

HR업계의 한 관계자는 “연초 연봉 협상부터 봄철 채용 수요, 여름휴가 이후의 경력 관리까지 계절이 바뀌는 시기마다 자신의 경력을 돌아보고 이직을 고민하는 직장인들이 적지 않다”고 말했다.

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