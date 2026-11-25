한국의 국제 미술기획자 박철희 감독이 제8회 광저우 트리엔날레 예술감독으로 선정됐다.

광저우 트리엔날레 예술감독 박철희. 아트인뱅크 제공

박 감독이 기획하는 한·중·일 현대미술 특별전 ‘아시아 축-형상과 감각’은 내년 3월부터 8월까지 중국 광둥미술관에서 열린다.

광저우 트리엔날레는 광둥미술관이 주관하는 국제 현대미술 행사로 2002년 시작됐다. 3년 주기로 개최되며 세계 현대미술의 흐름을 소개하고 새로운 예술 담론과 문화 교류를 모색한다. 제7회 행사는 2023년에 열렸다.

이번 특별전은 트리엔날레의 기획 방향인 ‘Re-Mapping’을 바탕으로 한국·중국·일본 현대미술의 조형적 특성과 감각을 조명한다. 전시는 추상과 구상 두 가지 관점으로 구성한다. 추상 전시장 ‘표면과 구조’에서는 획과 색, 재료의 축적과 반복을, 구상 전시장 ‘몸과 장면’에서는 인물과 풍경, 일상과 기억의 표현 방식을 살펴본다.

자르기와 반복하기, 지우기 등 작가들의 창작 행위로 서로 다른 미술적 언어가 어떻게 연결되는지 보여주는 데초점을 맞춘다. 국가별 작품의 단순 나열 방식에서 벗어나 동아시아 현대미술의 공통된 미감과 각국의 고유한 정체성을 함께 조명한다는 의미가 있다.

구체적인 전시장 구성과 개최 일정은 협의 중이다.

박 감독은 중국 베이징 지우창 예술구에서 갤러리문을 열고 한국 작가들의 현지 창작 스튜디오를 운영했다. 제주 아시아 미술 교류전과 인도아트페어 한국미술특별전 등을 기획했으며, 제8회 안양공공예술프로젝트(APAP8) 예술감독으로 공공예술과 야간 미디어 프로젝트를 이끌었다. 현재 아시아예술경영협회 대표를 맡고 있다.

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