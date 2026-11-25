계란 산지 가격이 하락할 것으로 전망되지만 소비자가격은 여전히 1년 전보다 높은 수준을 유지하고 있다.



동절기 들어 고병원성 조류인플루엔자(AI) 확산세가 이어지면서 계란 공급에 차질이 빚어져 가격이 다시 오를 수 있다는 우려도 나온다.

서울의 한 대형마트의 계란 코너. 연합뉴스

25일 한국농촌경제연구원(KREI)에 따르면 이달 중순 계란 평균 산지 가격은 특란(XL) 10개 기준 1천661원으로 전년 동기보다 133원 낮았다. 지난달 중순(1천834원)과 비교해도 173원 하락했다.



농경연은 이달 하순 평균 산지 가격이 중순보다 10∼30원 더 낮아질 것으로 전망했다.



산지 가격 하락은 산란계(6개월령 이상) 사육 마릿수와 계란 생산량이 늘어난 영향이다. 농경연은 이달 산란계 사육 마릿수가 5천896만마리로 1년 전보다 1.6% 증가하고, 일평균 계란 생산량도 전년보다 1.9%가량 늘어난 5천40만개에 이를 것으로 추정했다.



반면 소비자가격은 여전히 전년보다 높은 수준이다.



한국농수산식품유통공사(aT)에 따르면 지난 23일 기준 계란 30개 평균 소매가격은 7천68원으로 1년 전(6천650원)보다 6.3% 올랐다. 지난달 중순부터 이달 초까지 6천원대로 내려갔던 가격도 다시 7천원대로 올라섰다.



향후 계란 가격의 변수는 고병원성 AI 확산 여부다. 올해 동절기에는 고병원성 AI가 지난 3일 처음 발생해 24일까지 10건이 확인됐다. 지난해에는 9월 12일 첫 발생 이후 11월 24일까지 누적 6건이 발생했다.



올해 첫 발생 시점은 지난해보다 늦었지만, 발생 이후 3주 만에 지난해 같은 시점의 누적 발생 건수를 넘어선 것이다.



산지 가격 하락 전망에도 AI 확산으로 산란계 살처분이 늘어나면 계란 공급이 다시 줄어 소비자가격 상승 압력으로 작용할 수 있다.



지난해에는 고병원성 AI가 모두 62건 발생해 산란계 1천134만마리가 살처분됐다. 이에 계란 공급이 줄면서 올봄까지 계란 가격이 급등한 바 있다.



농림축산식품부 관계자는 "대형마트나 정부 할인 지원이 줄어든 것도 소비자가격에 영향을 준 것으로 보인다"며 "산지 가격 하락세가 이어지면 소비자가격도 차츰 내려갈 것으로 본다"고 말했다. 다만 "소비자가격은 고병원성 AI 확산 여부에 가장 큰 영향을 받을 것"이라고 덧붙였다.

<연합>

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