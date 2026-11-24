충북 진천에서 위치추적 전자장치(전자발찌)를 훼손하고 달아났다가 경찰에 붙잡힌 정영모(56) 씨의 도피를 도운 지인 2명이 경찰에 붙잡혔다.



경기 수원권선경찰서는 범인도피 및 전자장치 부착 등에 관한 법률 위반(분리·손상) 방조 혐의로 40대 남성 A씨와 50대 남성 B씨를 입건해 조사하고 있다고 24일 밝혔다.

위치추적 전자장치(전자발찌)를 끊고 달아난 성범죄자 정영모(56). 수원보호관찰소 평택지소 제공

정씨의 지인인 이들은 21일 정씨가 전자발찌를 훼손하고 달아나는 과정을 방조하고 도피를 도운 혐의를 받는다.



이 중 A씨는 전날 정씨가 세종시에서 검거되기 직전까지 차량에 태우고 이동한 것으로 파악됐다.



경찰은 법무부의 수사 의뢰를 받아 이들을 입건했으며, 구체적인 가담 경위와 역할 등을 조사할 방침이다.



앞서 성범죄 전력이 있는 정씨는 21일 오전 8시 42분께 충북 진천군 백곡면 양백리 인근에서 전자발찌를 훼손하고 달아났다.



법무부는 도주 당일 인상착의가 담긴 수배 전단을 배포한 데 이어 이튿날 실명을 공개하고 경찰과 함께 추적에 나섰다.



정씨는 도주 이틀 만인 23일 오후 10시 25분께 세종시에서 경찰과 법무부 전자감독 특별사법경찰에 검거됐다.

<연합>

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