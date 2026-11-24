충남경찰청은 술을 마시고 운전한 뒤 편의점에서 술을 더 마셔 음주 측정을 방해하려 한 혐의(음주운전)로 A(50대)씨를 공소청에 불구속 송치했다고 24일 밝혔다.



A씨는 이달 13일 오후 8시 22분께 아산시 탕정면에서 배방읍 자신의 아파트 지하주차장까지 약 2㎞를 술에 취한 상태로 운전한 혐의를 받는다.

충남경찰청. 연합뉴스

당시 한 주민은 A씨가 지하주차장에서 주차를 제대로 하지 못하고 헤매다 기둥을 들이받는 모습을 보고 수상하게 여겨 112에 신고했다.



주민이 신고한 걸 눈치 챈 A씨는 인근 편의점에 들어가 진열대에서 소주를 꺼내 마시려 했지만, 신고자에게서 인상착의를 전달받고 뒤쫓아 온 경찰관에게 제지당했다.



음주 측정 결과 A씨의 혈중알코올농도는 면허 취소 수준(0.08% 이상)으로 나타났다.



A씨가 하려던 '술타기'는 음주운전 뒤 술을 더 마셔 운전 당시의 혈중알코올농도를 따질 수 없게 만드는 수법으로, 지난해 6월부터 음주측정 거부와 같은 1년 이상 5년 이하의 징역이나 500만원 이상 2천만원 이하의 벌금으로 처벌받을 수 있다.



다만 경찰은 A씨가 실제로 술을 마시기 전에 제지된 점을 고려해 술타기, 즉 음주측정방해 혐의는 적용하지 않았다.

<연합>

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