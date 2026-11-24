대구시의회는 문화복지위원회 소속 정일균(수성구1) 의원이 제330회 정례회에서 '대구시 무형유산의 보전 및 진흥에 관한 조례 일부개정조례안'을 대표 발의했다고 24일 밝혔다.

이번 개정안은 상위법인 '무형유산의 보전 및 진흥에 관한 법률'과 같은 법 시행령의 개정 사항을 반영하기 위해 마련됐다. 시 긴급보호무형유산에 대한 지원 내용을 명확히 규정하고, 전승교육사 인정 요건을 완화해 지역 무형유산의 전승 기반을 강화하는 것이 핵심이다.

정일균 대구시의원. 대구시의회 제공

조례안의 주요 골자는 △시 긴급보호무형유산에 대한 지원 근거 신설 △전승교육사 인정 요건 중 '종목의 이수자가 된 이후 5년 이상 전승활동' 규정 삭제 등이다.

정 의원은 “소멸 위기에 처한 무형유산을 지역 차원에서 체계적으로 지원할 수 있는 근거를 마련하고, 전승교육사 인정 문턱을 낮춰 더 많은 전승자가 활동할 수 있는 여건을 만들기 위해 개정안을 발의하게 됐다”고 취지를 설명했다.

한편, 해당 조례안은 이날 소관 상임위원회 심사를 거쳐 30일 본회의 의결을 통과하면 공포한 날부터 본격 시행될 예정이다.

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