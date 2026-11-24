국립국악관현악단의 연말 대표 공연 ‘2026 윈터 콘서트’(포스터)가 12월 11일 서울 남산 국립극장 해오름극장에서 막을 올린다.

24일 국립극장에 따르면 2018년 처음 선보인 ‘윈터 콘서트’는 국악의 대중화와 연말 시즌 겨냥을 목표로 기획된 레퍼토리다. 올해 무대는 지난해에 이어 ‘춤추는 지휘자’로 알려진 백윤학이 지휘봉을 잡으며, 서울 페스타 필하모닉 오케스트라가 가세해 국악기와 서양악기가 결합한 약 80인조 규모의 대형 배합 오케스트라 편성으로 꾸려진다.



프로그램은 크리스마스 캐럴부터 영화음악, 클래식, 탱고, 재즈, 국악관현악 등 다양한 장르를 망라한 음악들로 채워진다. 디즈니 애니메이션 ‘라이온 킹’의 ‘서클 오브 라이프’로 포문을 열고, 동요 ‘반달’을 주제로 한 김대성 작곡의 ‘반달 환상곡’과 각 악기군의 독주와 추임새가 돋보이는 박범훈 작곡의 ‘가기게’ 등 국악관현악 레퍼토리를 배치했다. 여기에 ‘스케이터 왈츠’, ‘캉캉’, ‘라데츠키 행진곡’ 등 클래식 명곡들을 국악기 편성으로 재해석해 선보인다.



협연진으로는 대중적 인지도를 갖춘 예술가와 단원들이 참여한다. 2026년 미국 브로드웨이 뮤지컬 ‘시카고’의 ‘록시 하트’ 역으로 무대에 오른 가수 겸 뮤지컬 배우 아이비는 재즈 넘버 ‘칙 투 칙’과 ‘러브’를 부른다. 반도네오니스트 김종완은 리샤르 갈리아노의 ‘클로드를 위한 탱고’와 아스토르 피아졸라의 ‘망각’을 협연한다. 국립국악관현악단 단원 홍지혜(생황)와 최휘선(양금)은 ‘크리스마스 캐럴 메들리’ 협연자로 나선다.

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